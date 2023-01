M3GAN - recenzje filmu w sieci. Czy to kolejny, świetny horror od Blumhouse?

fot. Universal Pictures

M3GAN to nowy horror, który opowiada o tytułowej, zabójczej lalce-robocie. Do sieci trafiły pierwsze recenzje produkcji. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes jest ich 51, z czego aż 50 jest pozytywnych i tylko jedna negatywna. To daje wynik 98 procent dobrych opinii, ze średnią oceną 7,2/10.

Zachwyty zbiera przede wszystkim tytułowa lalka, która według krytyków może stać się kultowa (niektórzy twierdza, że sam film może za kilka lat być kultowy). Jak twierdzi jeden z dziennikarzy postać łączy w sobie znakomicie beztroskę i złowieszczość.

Chwaleni są również "ludzcy" aktorzy. Allison Williams ma być bardzo przekonująca w swojej kreacji Gemmy, przytłoczonej życiem ciotki, która myśli, że ma pozornie wszystko pod kontrolą. Natomiast młodziutka Violet McGraw ma być ujmująca jako Cady i łączyć w sobie zarówno smutek jak i radość.

Jak możemy przeczytać w wielu recenzjach scenariusz filmu nie próbuje na nowo odkrywać horroru, jednak bardzo samoświadomie wykorzystuje znane tropy i motywy, aby opowiedzieć dziwną, szaloną i czasami bardzo zabawną historię.

M3GAN - zdjęcia

M3GAN

W jedynej negatywnej recenzji możemy przeczytać, że M3GAN nie wykorzystuje swojego potencjału na bycie czymś więcej niż standardowych horrorem. Ponadto obrywa się jednowymiarowym postaciom oraz temu, że film bywa nieumyślnie zabawny.

M3GAN - oficjalna premiera filmu w Polsce 13 stycznia 2023 roku.