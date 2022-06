Czy Mace Windu pojawił się w ostatnim odcinku serialu o Obi-Wanie? Wielu fanów jest o tym przekonanych

fot. materiały prasowe

W 4. odcinku serialu Obi-Wan Kenobi, tytułowy bohater udaje się do bazy Nur, fortecy Inkwizytorów, która okazuje się zawierać grobowiec poległych Jedi. Za szybami pojemników, dostrzec możemy kilka z postaci, ale fanów szczególną uwagę przykuło jedno z ujęć, które być może wskazuje na dobrze znaną postać z prequeli.

Jedno z ujęć pokazuje postać, którą wielu fanów skojarzyło z Mace Windu, mistrzem Jedi znanym z prequeli, w którego wcielał się Samuel L. Jackson.

Fani tworzą teraz teorie dotyczące tego, że jest on jednym z trofeów Palpatine'a, a także, że być może zostanie uwolniony z bursztynowej substancji i pojawi się w serialu. Przypomnijmy, że Windu stracił życie po walce z Palpatinem, ale nigdy nie widzieliśmy jego ciała, a jeśli w popkulturze nie ma tego typu dowodów na odejście bohatera, to można zakładać, że wszystko jest możliwe. Zobaczcie ujęcia, które wywołały spekulacje u widzów. Czy Waszym zdaniem zdjęcie również przedstawia lubianą postać? A może twórcy serialu Disney+ zrobili to celowo, aby podsycić oczekiwania?

