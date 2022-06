The Last of Us: Part I - remake już oficjalnie, jest zwiastun i data premiery! Gra trafi na PS5 i PC

fot. SIE

Plotki i przecieki potwierdziły się! The Last of Us Remake powstaje i zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 już bardzo niedługo, bo 2 września. Gruntownie odświeżona wersja świetnie ocenianej produkcji studia Naughty Dog trafi również na PC, tutaj jednak konkretny termin nie został jeszcze ujawniony. Wspomniano jedynie, że pecetowa wersja znajduje się w produkcji.

Ze zwiastuna wynika, że w ręce graczy trafi wierny remake, który przedstawi dokładnie te same wydarzenia co oryginał, wliczając w to historię przedstawioną w fabularnym dodatku Left Behind. Zmieni się natomiast oprawa graficzna, co także widać w materiale wideo. Oprócz tego nie zabraknie pewnych zmian mających na celu unowocześnienie rozgrywki i sterowania, a także poprawę sztucznej inteligencji. Wprowadzone zostaną też dodatkowe opcje dostępności.

The Last of Us: Part I - zwiastun

Choć zdaniem wielu graczy The Last of Us nie zdążyło się bardzo zestarzeć, to wydanie remake'u może okazać się strzałem w dziesiątkę. Warto przypomnieć, że w produkcji znajduje się serial HBO, dzięki któremu o marce może zrobić się głośno również wśród osób nie będących na bieżąco z grami.

The Last of Us: Part I

Neil Druckmann zdradził również podczas Summer Game Fest 2022, że Naughty Dog pracuje nad samodzielną grą multiplayer. Ma ona być równie duża, jak singlowe produkcje studia i trafi na rynek w 2023 roku.

