Kolejny znany aktor w obsadzie Dexter: Resurrection. Kogo zagra?

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o aktorach dołączających do obsady kontynuacji Dextera. Wcześniej mogliśmy przeczytać, że w serialu oprócz Michaela C. Halla, który powraca do roli tytułowego seryjnego mordercy, wystąpią David Zayas jako detektyw Angel Batista, Jack Alcott jako syn Dextera i James Remar jako ojciec Dextera.

Kogo zagra David Dastmalchian w nowym Dexterze?

Ponadto w Dexter: Resurrection mają zagrać Krysten Ritter (Mia), Neil Patrick Harris (Lowell) i Eric Stonestreet (Al) w roli domniemanych seryjnych morderców. W obsadzie są również Uma Thurman, Peter Dinklage, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa i Emilia Suarez. Teraz serwis Deadline podał, że w nowym serialu zobaczymy Davida Dastmalchiana, który wcieli się w Garetha. To będzie gościna rola.

fot. Warner Bros. // Legion Samobójców: The Suicide Squad

Aktora można kojarzyć z Diuny, Oppenheimera oraz Legionu Samobójców: The Suicide Squad, gdzie zagrał postać Polka-Dot Man. Niebawem Dastmalchiana zobaczymy w kilku projektach, które są obecnie w postprodukcji: The Cure, Dust Bunny, Murderbot i Rosario. Ponadto wcielił się w Mr. 3 w serialu One Piece na podstawie słynnej mangi.

Zdjęcia do Dexter: Resurrection rozpoczęły się w styczniu w Nowym Jorku. Serial ma zadebiutować w czerwcu tego roku. Będzie składać się z 10 odcinków.

