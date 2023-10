Maciej Trojanowski nie żyje. To on prowadził kultowy program "Nie do wiary"

Facebook/Mathew Zetmix

Nie żyje Maciej Trojanowski, dziennikarz, którego Polacy pokochali dzięki emitowanemu w TVN w latach 1996-2007 programowi "Nie do wiary", reaktywowanemu później w Polsacie jako "Strefa tajemnic" (2008-2009). O śmierci Trojanowskiego poinformował w mediach społecznościowych jego przyjaciel, reżyser i producent Maciej Znajdek-Znaniewski.

W piątek 13 października odszedł mój Przyjaciel - legendarny Prowadzący programu „Nie Do Wiary” Maciej Trojanowski. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać. Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją „Nie do Wiary” to słowa „Witam w Strefie 11” już nie padną… Maciek dzięki za wszystko. Żegnaj Przyjacielu!

Późniejszy dziennikarz był z wykształcenia inżynierem chemii. W "Nie do wiary" zapoznawał widzów z rozmaitymi, niewyjaśnionymi historiami, zastanawiając się nad ich nadprzyrodzonym charakterem.

Maciej Trojanowski zmarł w wieku 72 lat. Jego pogrzeb odbędzie się 20 października w Starych Babicach.