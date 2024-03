Madame Web – Dakota Johnson już nie chce zagrać w kontynuacji? „Nigdy więcej nie zrobię czegoś podobnego”

fot. Sony Pictures

Madame Web ma szansę na kilka niechlubnych rekordów, w tym dla najgorzej zarabiającego filmu z Sony’s Spider-Man Universe, który to tytuł do tej pory należał do Morbiusa. Z niskiej jakości produkcji niezadowolona jest Dakota Johnson, która już wcześniej wielokrotnie dawała o tym znać. Teraz w najnowszym wywiadzie dla Bustle aktorka w mocnych słowach wypowiedziała się o filmie, wycofując swoje wcześniejsze słowa, że chciałaby zagrać w kontynuacji.

Madame Web - Dakota Johnson krytykuje film

Aktorka przyznała, że ostatnie kilka tygodni było dla niej dziwne. Podczas premiery w Los Angeles, a następnie podczas pokazu w Mexico City, Johnson była chora i musiała brać leki. Następnie została przybita samym filmem, który jak przyznała, nie może brać na poważnie.

Gwiazda Madame Web nie jest również zaskoczona odbiorem filmu:

Niestety, nie dziwię się, że to wszystko tak się potoczyło.

Następnie aktorka zasugerowała, że kinowa wersja Madame Web nie jest taką produkcją, na jaki podpisywała kontrakt. Przyznała, że film został w montażu rozszarpana na strzępy i prawdopodobnie nigdy więcej nie weźmie udziału w podobnym projekcie.

Bardzo trudno jest robić filmy, a w tych dużych filmach, które powstają – a zaczyna się to dziać nawet w przypadku tych mniejszych, co mnie naprawdę przeraża – decyzje podejmują komisje. Sztuka nie radzi sobie wtedy zbyt dobrze, gdy odpowiadają za nią tacy ludzie. Filmy powstają dzięki reżyserowi i zespołowi artystów. Nie można tworzyć sztuki w oparciu o liczby i algorytmy. Od dawna mam wrażenie, że odbiorcy są niezwykle inteligentni, ale kadry kierownicze zaczęły wierzyć, że tak nie jest. Publiczność zawsze będzie w stanie poznać się na kiepskich produkcjach. Nawet jeśli filmy zaczną być kręcone przy użyciu sztucznej inteligencji, ludzie nie będą chcieć ich oglądać.

Ale na pewno praca nad tym filmem była dla mnie przeżyciem. Nigdy wcześniej nie pracowałam przy czymś podobnym. Prawdopodobnie nigdy więcej nie zrobię czegoś takiego, ponieważ nie ma to sensu w tym świecie. I teraz to wiem. Ale czasami w tej branży podpisujesz się pod czymś i jest to jedna rzecz, a gdy to robisz, staje się to zupełnie czymś innym i myślisz: „Czekaj, co?”. Ale to było naprawdę pouczające doświadczenie i oczywiście nie jest miło być częścią czegoś, co zostało rozerwane na strzępy, ale nie mogę powiedzieć, że tego nie rozumiem.

