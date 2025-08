The Social Network 2 - wiemy, kto zagra Marka Zuckeberga. To nie Jesse Eisenberg

fot. YouTube

Reklama

Jak donoszą największe media branżowe, Jeremy Strong jest głównym kandydatem do zagrania Marka Zuckerberga w The Social Network 2. Aktor jest doceniany za fantastyczną rolę w serialu Sukcesja. W 2025 roku był nominowany do Oscara za rolę w filmie Wybraniec. Jeśli obie strony się dogadają, zastąpi w tej roli Jesse'ego Eisenberga, który grał twórcę Facebooka w pierwszej części w reżyserii Davida Finchera.

Wódz wojownik: sezon 1 - recenzja

The Social Network 2 – co wiemy?

Aaron Sorkin ponownie napisał scenariusz, ale podjął decyzję, że również wyreżyseruje, więc David Fincher nie wraca za kamerą. Do obsady mają dołączyć również Mikey Madison i Jeremy Allen White. Według Variety, na razie żaden z aktorów nie dostał oficjalnej oferty. Według Jeffa Sneidera Eisenberg nie zgodził się powrócić w obsadzie.

fot. HBO

Kontynuacja oparta jest na artykule The Facebook Files Jeffa Horwitza, który został opublikowany w Wall Street Journal w 2021 roku. Analizował on destrukcyjny wpływ Facebooka na nastolatków i wykorzystywanie go jako źródła dezinformacji.

Zanim powstanie The Social Network 2, Jeremy'ego Stronga zobaczymy w filmie Deliver Me from Nowhere w roli Jona Landau'a, menadżera Bruce'a Springsteena.

The Social Network 2 nie ma daty premiery.