Złe opinie o Madame Web to wina Internetu. Emma Roberts podaje powód

Emma Roberts miała małą rolę w Madame Web, ale dopiero teraz otwarcie mówi o tym, jak film został negatywnie odebrany. Przyznaje sama, że oczekiwała bardziej pozytywnego odbioru. W rozmowie z Variety wyjawiła swoje przemyślenia:

Madame Web - opinie winą Internetu

Emma Roberts przyznaje, że podoba się jej Madame Web i dobrze się bawiła podczas seansu. Podaje jednak powód, dla którego film został tak źle odebrany i tym samym poniósł klapę:

- Gdyby nie kultura Internetu, przez którą wszystko ma być żartem, odbiór filmu byłby zupełnie inny. To mnie przygnębia w związku z wieloma tytułami, też tymi, w których grałam. Obecnie ludzie z wszystkiego zrobią żart.

Przypomnijmy, że wspomniana przez aktorkę sytuacja miała miejsce od razu po premierze pierwszego i jedynego zwiastuna. Wówczas Madame Web stała się internetowym memem, a po premierze wszystko jedynie się pogorszyło.

- Czasem coś działa, czasem nie. Wszyscy lubią zachowywać się, jakby umieli przewidzieć, czy film będzie dobry, czy nie. Prawda jest taka, że nikt tego nie potrafi. Czasem coś nie radzi sobie w kinach, a potem nabiera popularności na TikToku. Czasem coś sobie radzi świetnie, oglądasz to i pytasz: "to radzi sobie świetnie?". Nie ma tu żadnej tajemnicy. Polega to na zrobieniu czegoś niezłego i trafieniu do widza w odpowiednim czasie. Reszta to pobożne życzenia i modlitwy.

Madame Web zebrała fatalne recenzje i przyniosła straty finansowe. Obecnie film jest dostępny w serwisach VOD.

