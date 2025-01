fot. materiały prasowe

Magazine Dreams miał premierę światową w styczniu 2023 roku podczas festiwalu w Sundance, gdzie zebrał dobre recenzje, a wszyscy podkreślali wybitną rolę Jonathana Majorsa. To jedna z tych kreacji, które w sezonie nagród przeobrażają zwykłego aktora w gwiazdę z najwyższej ligi. Potem, gdy po sprawie sądowej zapadł wyrok uznający go za winnego napaści na byłą dziewczynę, film odłożono na półkę. Teraz znalazł się dystrybutor i do sieci trafił pierwszy zwiastun, w którym można zobaczyć, jak Majors sprawuje się na ekranie.

Magazine Dreams – zwiastun

Jonathan Majors gra kulturystę, który chce osiągnąć sukces bez względu na koszty.

Magazine Dreams – opis fabuły

Killian Maddox (Jonathan Majors) ma marzenie, by zostać światowej sławy kulturystą, który pewnego dnia znajdzie się na okładce magazynu o tematyce fitness. Prowadzi samotne, metodyczne życie, w którym jego niezaspokojone dążenie do perfekcji pcha go w kierunku samodestrukcji. Pod otoczką osoby dążącej do sukcesu kryje się desperacka, bolesna potrzeba ludzkiego kontaktu. Musi walczyć z ograniczeniami swojego fizycznego ciała i wewnętrznymi demonami.

Elijah Bynum jest reżyserem i scenarzystą. W obsadzie są również Taylour Paige, Mike O’Hearn oraz Haley Bennett. Premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 21 marca 2025 roku.