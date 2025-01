Czy w Avengers: Doomsday będzie Doktor Strange? Cumberbatch albo "źle się wyraził", albo kłamie

Marvel

Reklama

W zeszłym tygodniu raportowaliśmy, że Doktor Strange nie pojawi się w Avengers: Doomsday - ujawnił to wcielający się w bohatera Benedict Cumberbatch, który w rozmowie z Variety stwierdził, że w rzeczonej produkcji MCU robi sobie "przerwę", a jego postać "nie pasowała do tej części historii". Teraz jednak brytyjski aktor mówi coś zgoła przeciwnego: Strange w kolejnym filmie o Mścicielach jednak będzie. Tylko czy na pewno?

Cumberbatch przebywa obecnie na festiwalu w Sundance, gdzie odbyła się światowa premiera najnowszej produkcji z jego udziałem, The Thing With Feathers. Tuż przed nią dziennikarz serwisu Business Insider zapytał Brytyjczyka, czy po zdradzeniu informacji o nieobecności Doktora Strange'a w Avengers: Doomsday włodarze Marvela wysłali mu "ostro sformułowane e-maile". Aktor odpowiedział:

Źle się wyraziłem, jestem w kolejnym (filmie o Avengers - przyp. aut.). Nigdy nie wierzcie w to, co mówię.

Amerykańskie portale popkulturowe, niejako podążając za powyższą radą, nie dają jednak wiary w to, że Cumberbatch faktycznie "źle się wyraził" bądź "nie zrozumiał" kwestii związanych ze swoją pracą przy Doomsday, posądzając go raczej o celowo kłamstwo. Innymi słowy: albo po otrzymaniu bury ze strony Kevina Feige Brytyjczyk wprowadza nas najnowszą wypowiedzią w błąd, tak, by widzowie zastanawiali się, który z komentarzy z ostatniego tygodnia jest prawdziwy (w tym wariancie Strange'a na ekranie nie zobaczymy), albo Marvel chce pokazać jego postać wyłącznie w scenie po napisach, skoro były Najwyższy Mag MCU odegra kluczową rolę w Avengers: Secret Wars.

Teoretycznie istnieje jeszcze jedna opcja: Cumberbatch zagra w Doomsday któregoś z wariantów Strange'a.

Najdziwniejsze zasady w kontraktach aktorskich w MCU

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja 2026 roku.