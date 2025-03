W serialu Star Wars zobaczymy okrucieństwo Imperium. To wydarzenie jest kluczowe w kanonie

fot. materiały prasowe

Oficjalnie potwierdzono, że w drugim sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Andor twórca Tony Gilroy pokaże wydarzenie zwane Masakrą na Ghorman. Potwierdzono to w materiale wideo o drugim sezonie, który jest dostępny na stronie serialu na platformie Disney+. Czemu jest to ważne?

Masakra na Ghorman – szczegóły

Masakra na Ghorman po raz pierwszy pojawiła się w starym kanonie Star Wars, ale została przeniesiona do obecnego. Na planecie Ghorman doszło do licznych protestów przeciw rządom Imperium. Wielki Moff Tarkin, za zgodą Imperatora Palpatine’a, wykorzystał wojsko do zabicia tysięcy pokojowo protestujących mieszkańców.

Słynna jest też jego osobista decyzja, znana ze starego kanonu. Podczas protestów Tarkin znajdował się na pokładzie swojego statku i nie mógł normalnie wylądować. Aby jeszcze bardziej podkreślić potęgę Imperium i zasiać strach, wylądował na tłumie protestujących, zabijając dziesiątki osób. Nie wiadomo, czy ten szczegół zostanie pokazany.

W efekcie tego wydarzenia Mon Mothma publicznie obarczyła winą za śmierć tysięcy osób samego Palpatine'a. To jest jeden z kluczowych kroków budujących konflikt z Imperium i rozwinięcie konceptu Rebelii.

Gwiezdne Wojny: Andor – premiera w kwietniu na Disney+.

