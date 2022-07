Magnum uratowany! Powstaną dwa nowe sezony

cbs

Drugie życie serialu Magnum: Detektyw z Hawajów. Jak donosi Deadline telewizja NBC zakupiła serial po tym, jak stacja CBS skasowała go po zakończonym 4. sezonie. Według dziennikarza telewizja NBC od razu zamawia 2 sezony liczące razem 20 odcinków. Oznacza to, że każdy z sezonów będzie liczyć 10 odcinków. Jest to spora zmiana, bo poprzednie serie miały około 20 odcinków. Jeśli serial sprawdzi się w wynikach oglądalności, NBC niewątpliwie zamówi kolejne serie.

Magnum powraca

Czytamy, że kontrakty obsady kończyły się wraz z 30 czerwca, więc finałowe negocjacje przedłużyły się aż do godzin nocnych, by temat zamknąć. Teraz producenci mają zamiar podpisać nowe kontrakty z aktorami. Są to więc Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Tim Kang oraz Amy Hill.

Eric Guggenheim (showrunner), Justin Lin, John Davis i John Fox powrócą w ekipie producentów. Za realizację dalej będą odpowiadać Universal TV i CBS Studios.

Kasacja serialu Magnum była zaskoczeniem, bo 4. sezon był w TOP 25 najchętniej oglądanych serialu sezonu. Według danych był to też najchętniej oglądany serial, który w maju 2022 roku został skasowany.