Netflix - premiery nowości na maj 2023. FUBAR z Schwarzeneggerem, prequel Bridgertonów i inne

fot. materiały prasowe

Netflix - filmy i seriale na maj 2023 to dość malutka ilość tytułów. Porównując do tego, co platforma streamingowa oferowała jeszcze kilka lat temu, różnica jest diametralna. Brak treści przekłada się na decyzje o dzieleniu sezonów na części. Nie jest to też zaskoczeniem, że konkurencyjne platformy przeszły na dystrybucję odcinków seriali co tydzień, a Netflix na ten moment maksymalnie dzieli sezony na dwie części.

Wydarzeniem serialowym jest premiera FUBAR, czyli pierwszego serialu w karierze Arnolda Schwarzeneggera. Pełna humoru i akcji produkcja wpadnie w maju na ekrany. Poza tym Królowa Charlotta to coś, obok czego fani Bridgertonów nie przejdą obojętnie. Historia jest prequelem, czyli rozgrywa się przed wydarzeniami z oryginału. Z polskich propozycji mamy Fanfik oparty na książce pod tym samym tytułem.

Z filmów mamy ciekawostkę, bo dwa tytuły o dość podobnej fabule. Matka opowiada o twardej zabójczyni chroniącej dziecko. W głównej roli w tym filmie akcji występuje Jennifer Lopez. Natomiast Dzień Matki opowiada o twardej agentce, która musi odzyskać porwanego syna. Ciekawe jest to, że... to polski film, a w głównej roli występuje Agnieszka Grochowska.

Maj 2023 - Netflix

Nowości w Netflix na maj 2023 - najciekawsze tytuły

Larva Rodzina

Netflix - filmy i seriale na kwiecień 2023