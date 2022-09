Nowa Mała Syrenka podbija serca dzieci - wzruszające wideo i reakcja aktorki

Fot. Disney

Mała Syrenka to kultowa bajka Disneya. W 2023 ma zadebiutować aktorska wersja klasyka, z Halle Bailey w roli Arielki. Aktorka zobaczyła wzruszającą reakcję małej dziewczynki na pierwszy zwiastun, który został pokazany podczas D23 Expo. Zobaczcie, co napisała i jak zachowało się dziecko, widząc swoją ulubioną księżniczkę Disneya podobną do siebie.

Zdaniem matki: "Niedawno straciła ojca i nie widziałam jej tak szczęśliwej od miesięcy".

Dziewczynka reaguje na zwiastun Małej Syrenki [WIDEO]

Halle Bailey zareagowała na wideo, pisząc że zaszlochała, oglądając je. Matka dziewczynki za to podziękowała jej za pokazanie swojej córce, że może być, kim tylko zechce. Okazuje się, że dziecko niedawno straciło ojca i nie było tak szczęśliwe od miesięcy.

Warto przypomnieć, że casting Halle Bailey spotkał się z negatywnymi reakcjami wśród części odbiorców, ponieważ w animowanej wersji Arielka była białego koloru skóry. Live-action zachowało jednak kultowe rude włosy syrenki i wybrało do roli kogoś z talentem wokalnym, który był istotną częścią postaci. W obronie aktorki stanęła między innymi Jodi Benson, głos Arielki z oryginalnego filmu z 1989 roku. Jej zdaniem w tym zawodzie najważniejsze jest opowiadanie historii i nawiązanie kontaktu z publicznością, co Disney próbuje zrobić.

Poniżej znajdziecie więcej reakcji dzieci (i nie tylko), dla których ten casting okazał się ważny.

