Mała Syrenka - fani krytykują wygląd Sebastiana w wersji aktorskiej. Ten detal wytykają Disneyowi

Sebastian w filmie Mała Syrenka nie będzie wyglądać tak, jak w animacji z dawnych lat. Twórcy remake'u podeszli do tematu tak samo, jak zrobiono to przy "aktorskim" Królu Lwie, czyli zwierzęta są przedstawiane realistycznie. Tak też stało się z Sebastianem w Małej Syrence, co spotkało się z krytyką w mediach społecznościowych.

Mała Syrenka - oto Sebastian

Okazuje się, że całą sytuację pogrąża jeszcze jeden detal dotyczący Sebastiana. Wybierając gatunek realistycznego kraba postawiono na ocypode zwanego też krabem zjawą. Problem polega na tym, że on w większości mieszka na lądzie, a jak wiemy, według fabuły Sebastian towarzyszy Ariel pod wodą. Ocypode po prostu by utonął w takiej sytuacji.

W dyskusjach oczywiście pada argument, że to nadal fantastyka o mówiących syrenkach, więc ten fakt gatunku Sebastiana nie powinien mieć znaczenia. Jednakże osoby krytykujące odbijają piłeczkę w dość prosty sposób: jeśli Disney chciałby zachować całą otoczkę fantastyki, nie powinien zmieniać Sebastiana w realistycznego kraba. A jak już taką decyzję podjęto, powinni wybrać gatunek, który nie utopiłby się pod wodą.

Mała Syrenka - Sebastian

Mała Syrenka - o czym jest film?

Film opowiada o tytułowej syrenie Arielce, która pragnie dostać się na powierzchnię do świata ludzi, aby spotkać księcia Eryka, którego bohaterka uratowała po katastrofie statku. W tym celu Arielka zawiera układ z morską czarownicą Urszulą. W zamian za swój głos i ogon dostaje ludzkie nogi. Jednak wkrótce okazuje się, że ta umowa niesie ze sobą bardzo nieprzyjemne skutki.

W obsadzie produkcji znajdują się Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem, Melissa McCarthy. Obraz wyreżyserował Rob Marshall. Za scenariusz odpowiadają Jane Goldman i David Magee.

Mała syrenka - premiera filmu w kinach w USA 26 maja 2023 roku.