Mała Syrenka - tak wygląda Sebastian w aktorskim filmie. Fani niezadowoleni

Pierwsze zdjęcie Sebastiana pochodzi z oficjalnych puzzli, które trafią do sprzedaży w okolicach premiery filmu Mała Syrenka. Niestety fani są oburzeni i niezadowoleni, bo nowy Sebastian kompletnie nie przypomina swojego animowanego poprzednika. Twórcy produkcji Disneya idą szlakiem wyznaczonym przez Króla Lwa, czyli podjęli decyzję, by Sebastian (jak i pewnie inne postacie) przedstawić w sposób realistyczny, więc dlatego też bohater wygląda jak krab, a nie jak sympatyczny pierwowzór.

Mała Syrenka - "aktorski" Sebastian

Tak oto wygląda nowa wizja na tę postać.

Mała Syrenka - Sebastian

Mała Syrenka - o czym jest film?

Film opowiada o tytułowej syrenie Arielce, która pragnie dostać się na powierzchnię do świata ludzi, aby spotkać księcia Eryka, którego bohaterka uratowała po katastrofie statku. W tym celu Arielka zawiera układ z morską czarownicą Urszulą. W zamian za swój głos i ogon dostaje ludzkie nogi. Jednak wkrótce okazuje się, że ta umowa niesie ze sobą bardzo nieprzyjemne skutki.

W obsadzie produkcji znajdują się Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem, Melissa McCarthy. Obraz wyreżyserował Rob Marshall. Za scenariusz odpowiadają Jane Goldman i David Magee.

Mała syrenka - premiera filmu w kinach w USA 26 maja 2023 roku.

Fani wolą, aby realistyczne obrazowanie znanych postacie wyglądało bardziej tak. Co prawda, są tu tylko ludzie, ale to pokazuje, jak wielbiciele Disneya sobie to wyobrażają.