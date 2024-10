Czy powstanie 2. sezon Małpiego biznesu? Twórca ma historię rozpisaną na 3 serie

fot. Apple TV+

Wczoraj na platformę Apple TV+ trafił ostatni odcinek 1. sezonu Małpiego biznesu, który jest oparty na książce o tym samym tytule autorstwa Carla Hiaasena. W głównej roli wystąpił Vince Vaughn, a producentem wykonawczym jest Bill Lawrence, znany z takich produkcji, jak Ted Lasso, Terapia bez trzymanki czy Hoży doktorzy. Panowie znają się od lat 90., ale dopiero teraz trafili na projekt, który pozwolił im na wspólną pracę. W rozmowie z The Hollywood Reporter zdradzili kilka ciekawostek o serialu, a także czy jest szansa na to, aby powstał 2. sezon.

Małpi biznes - Apple TV+ zamówi 2. sezon?

Lawrence przyznał, że nie od razu obsadził Vaughna w Małpim biznesie. Aktor przysłał mu kilka nagrań w ramach przesłuchania do roli. Twórca przyznał, że te początkowe były dobre, dlatego poprosił o więcej materiału, w którym miał być poważniejszy. Natomiast wiedział, że Vaughn jest właściwą osobą do zagrania Yancy'ego na długo zanim ten się zgodził zagrać w serialu. Dodał, że ton książek Hiaasena jest trudny do odtworzenia, a aktor właśnie o tym najbardziej chciał rozmawiać z twórcą.

Vaughn rzadko grywa w serialach (ostatnio wystąpił w Pohamuj entuzjazm, Immoral Compass, a w 2015 roku w Detektywie). Przyznał, że śmiał się, gdy czytał scenariusz do pilotowego epizodu i uważał, że 10-odcinkowy serial to odpowiedni format dla tej adaptacji. Stwierdził, że to była dobra historia, która posiada wiele wspaniałych postaci. Kochał być w tym świecie.

Żartowałem, że czułem się jakbym grał w Grand Theft Auto, ponieważ jesteś na Florydzie, odwiedzasz te różne społeczności, które były super zabawne, i naprawdę uwielbiałem wszystkich pozostałych aktorów w tym serialu. Nie było mnie tam, kiedy kręcili swoje sceny, ale podobało mi się oglądanie [ich scen]. I oczywiście, kiedy postacie wpadają na siebie, jest to ekscytujące.

fot. Apple TV+

Aktor nie miał też problemu z tym, żeby w finałowym odcinku wskoczyć do wody w ubraniu w scenie z łodzią, ponieważ był oddany swojej postaci. Do tego Lawrence jest doświadczonym twórcą, przy którym nie trzeba było powtarzać scen. Dodał, że sceny kaskaderskie były zabawne i zaskakujące, więc w większości mu się to podobało.

Carl Hiaasen napisał drugą część Małpiego biznesu, którego tytuł to Razor Girl (2016). THR zapytało się o szanse na powstanie 2. sezonu serialu od Apple TV+. Lawrence powiedział:

Kiedy przedstawiłem pomysł [Apple TV+], miałem początek, środek i zakończenie trzysezonowego wątku dla tej postaci - kim się stanie i dokąd dotrze — i byli naprawdę otwarci na to. Teraz trudno jest tworzyć seriale, a zwłaszcza ogarnąć swoje życie i to nakręcić. Oboje przeprowadziliśmy się na Florydę! To było szaleństwo. Upał na Florydzie nie jest taki sam jak upał gdzie indziej; to tak, jakby ktoś położył ci na ramionach worek mokrego cementu.

Obaj rozmówcy przyznali, że na Florydzie jest też pięknie.

Myślę, że fajne jest to, że gdybyśmy mogli to zrobić, to masz te trwające cały sezon historie, gdzie wciągasz się w życie postaci. Oglądasz historie odkupienia, zejścia na ciemną stronę innych postaci i to zostaje opowiedziane. Ale w mojej głowie Yancy zrobi krok naprzód. Zawsze kategoryzuję ludzi i postacie w mojej głowie jako "Ta osoba jest w stanie skończyć szczęśliwie" lub "Ta osoba zawsze strzeli sobie w stopę i nie skończy szczęśliwie". Myślę, że Yancy jest kwintesencją tego pytania.

Vaughn powiedział, że byłby gotowy, aby nakręcić więcej sezonów.

Uwielbiam tę postać, świat, ton — wszystko. Więc myślę, że skoro Bill to tworzy to byłoby ekscytujące, aby to kontynuować i zobaczyć, dokąd zmierza postać.

Lawrence na koniec dodał:

To dar robić to, co robimy i być na tym zabawnym planie, gdzie każdy daje z siebie wszystko. Ostatecznym celem jest również stworzenie serialu, który chcielibyśmy oglądać.

