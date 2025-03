Pełny zwiastun aktorskiej wersji Lilo i Stich. Fani zaskoczeni!

fot. materiały prasowe

Pierwszy pełny zwiastun Lilo i Stich zaskoczył fanów kina. W mediach społecznościowych dominują opinie, że to wygląda... naprawdę dobrze! W ostatnich latach remaki animacji Disneya były raczej krytykowane lub hejtowane, na czele ze Śnieżką, która w marcu wchodzi do kin. To, co prezentuje najnowszy film, najwyraźniej pozytywnie zaskoczyło widzów. Czy Was też? Dajcie znać w komentarzach.

Lilo i Stich – zwiastun wersji aktorskiej

Wersja w oryginale:

Wersja z polskim dubbingiem:

Lilo i Stich – fabuła

Historia, podobnie jak w animowanym pierwowzorze, skupia się na dziewczynce Lilo, którą wychowuje nastoletnia siostra Nani. Lilo nawiązuje bliską relację ze Stichem (zwanym też eksperymentem 626) i stają się rodziną. Twórcy eksperymentu 626 jednak chcą go odzyskać.

Dean Fleischer Camp, znany z kapitalnie ocenianego filmu Marcel Muszelka w różowych bucikach, wyreżyserował nową wersję. Chris Sanders, który był współreżyserem animacji, powraca jako głos Sticha. Maia Kealoha gra młodziutką Lilo, a w obsadzie są także Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen oraz Courtney B. Vance.

Premiera Lilo i Stich w kinach na całym świecie, w tym w Polsce, odbędzie się 23 maja.