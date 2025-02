fot. Knights Peak

Mandragora, dwuwymiarowe RPG akcji z elementami soulslike tworzone przez zespół Primal Game Studio, ma od teraz podtytuł: Whispers of the Witch Tree. Wygląda jednak na to, że ta zmiana to coś więcej, niż tylko kosmetyka. Twórcy podkreślają, że podtytuł nie tylko dobrze oddaje atmosferę narracji napisanej przez Briana Mitsodę, ale jest też zapowiedzią czegoś większego: nowego uniwersum fantasty opowiadającego o niszczejącym świecie i zawartej w nim magii. Niewykluczone więc, że z czasem doczekamy się zapowiedzi kolejnych produkcji z akcją w tym świecie.

Nowy tytuł to o wiele więcej niż tylko rozszerzenie znanej już nazwy. Oferuje nam i Primal Game Studio możliwość tworzenia przyszłych projektów w tym uniwersum, które gracze będą rozpoznawać, bez utraty połączenia z głównym IP. Z niecierpliwością czekamy na postawienie pierwszego kroku w nowym świecie fantasy razem z graczami, a Mandragora: Whispers of the Witch Tree jest tym pierwszym krokiem - mówi Eugenio Vitale, wiceprezes ds. wydawniczych w Knights Peak.

Do dyspozycji graczy w Mandragorze oddanych zostanie sześć klas postaci, każda z unikalnymi talentami i zdolnościami. Nie zbyrkanie również zróżnicowanych lokacji i wymagających przeciwników, w tym potężnych bossów.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree - premiera 17 kwietnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.