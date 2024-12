Czy to zapowiedź drugiego zwiastuna GTA 6? Fani doszukują się sensu w niepozornych zdjęciach

fot. 2K

Reklama

Grand Theft Auto VI to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Jak na razie cały marketing ograniczył się do jednego, krótkiego zwiastuna, który szybko stał się najchętniej oglądanym materiałem tego typu w historii. Nic więc dziwnego, że fani spragnieni dalszych informacji zaczynają poszukiwać jakichś wzmianek, które mogłyby sugerować, że coś jest na rzeczy i wkrótce doczekamy się kolejnych szczegółów lub nowych materiałów wideo. Jedna z takich fanowskich teorii brzmi naprawdę absurdalnie.

Na profilu GTA 6+ podano dalej zdjęcia, które wcześniej udostępnił jeden z pracowników studia Rockstar. Co na nich widzimy? Między innymi koszulkę z logo Rockstar Games, kocią sierść układającą się w "VI" oraz kota stojącego obok torby (angielski zwrot "let the cat out of the bag" oznacza ujawnienie sekretu). Dodatkowo na kartce widocznej na jednej z fotografii znalazł się numer telefonu do salonu samochodowego 27 Auto Sales na Florydzie.

ROZWIŃ ▼

Zdaniem osoby prowadzącej konto GTA 6+, to wszystko to nie przypadek. Autor teorii uważa, że coś związanego z GTA 6 wydarzy się już 27 grudnia. Warto natomiast podkreślić, że inni internauci podchodzą do tego wszystkiego w zdecydowanie bardziej chłodny sposób. Zdecydowana ich sądzi, że powyższe zdjęcia są zupełnie niewinne lub też... jest to trolling. Jak będzie? Już wkrótce się przekonamy!