Mare z Easttown powróci z 2. sezonem? Szef stacji HBO komentuje

fot. youtube.com/HBO

Mare z Easttown, serial detektywistyczny z Kate Winslet w tytułowej roli, okazał się ogromnym sukcesem i może pochwalić się rewelacyjną oglądalnością, która pobiła rekordy HBO. Nieoceniony wkład w powodzenie całego projektu miał oczywiście sam scenarzysta i producent wykonawczy, Brad Ingelsby. HBO jest pod tak dużym wrażeniem jego pracy i samego serialu, że zdecydowało się zatrzymać twórcę przy sobie i podpisać z nim kontrakt na wyłączność przy kolejnych projektach przez trzy lata. To jednak nie daje gwarancji, że fani otrzymają kontynuację serialu. Casey Bloys, dyrektor do spraw treści HBO skomentował sprawę podczas konferencji. Na ten moment niczego nie może obiecać, ponieważ sam do końca tego nie wie, jaka będzie przyszłość serialu. Wiele zależy od twórcy i Kate Winslet, którzy wspólnie muszą uznać, że jest jeszcze w tej historii coś ciekawego do opowiedzenia. Dodaje, że nigdy o ewentualnej kontynuacji nie przesądza wyłącznie fakt, że serial okazał się sukcesem. Wszystko zaczyna się od zespołu twórców.

Chociaż Mare z Easttown jest miniserialem stanowiącym zamkniętą całość, ale sprawa 2. sezonu nie jest jeszcze przesądzona. Na razie jednak na stół nie trafił scenariusz 2. sezonu, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.

fot. HBO