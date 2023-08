Margot Robbie - czy aktorka powróci jako Harley Quinn w DCU? Oto odpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Margot Robbie po raz pierwszy wystąpiła jako Harley Quinn w Legionie samobójców z 2016 roku. Choć film dostał wiele negatywnych recenzji, to widzowie pokochali aktorkę w tym wcieleniu. Nic dziwnego, że wróciła do roli w Ptakach Nocy i The Suicide Squad. Jednak po tym, jak James Gunn i Peter Safran zaczęli od nowa budować kinowe uniwersum DC, przyszłość aktorki we franczyzie stanęła pod znakiem zapytania. Wreszcie pojawiły się jednak jakieś doniesienia, którą mogą choć trochę uspokoić fanów. Zobaczcie sami.

Margot Robbie - czy aktorka powróci jako Harley Quinn w DCU?

CanWeGetToast - znany i rzetelny scooper, dzielący się przeciekami z branży rozrywkowej - napisał na platformie X (dawnym Twitterze) post w tej sprawie. Potwierdza, że Margot Robbie powróci jako Harley Quinn w DCU. W kolejnym wpisie dodał, że głupotą byłoby nie zatrudnienie jej po niekwestionowanym sukcesie Barbie:

Byłoby głupotą, gdyby nie chcieli jej z powrotem po sukcesie Barbie, która mogłaby sfinansować połowę DCU swoimi zarobkami z box office.

Trzeba jednak pamiętać, że to wciąż nie są oficjalne informacje, a wszelkie doniesienia scooperów, nawet najbardziej rzetelnych, należy traktować z przymrużeniem oka.

