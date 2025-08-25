Nordowie nadciągają! Nowy zwiastun dodatku Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails

fot. TaleWorlds Entertainment

Nordowie to frakcja, która czerpie pełnymi garściami ze swojej tradycji. Gracze mogą spodziewać się charakterystycznej architektury – długich domów, palisad oraz potężnych twierdz. Ich armia opiera się na dwóch filarach: łucznikach zasypujących przeciwników gradem strzał oraz wojownikach walczących w zwartym szyku tarczowym. Wśród jednostek znajdą się m.in. marynarze, stanowiący nieocenione wsparcie w bitwach morskich, a także potężni Huscarlowie i budzący grozę Berserkerzy.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails wprowadzi również szereg nowości związanych z Nordami. Gracze otrzymają dostęp do dodatkowych opcji personalizacji, w tym nowych fryzur, bród, tatuaży, a także unikalnych banerów i ikon. Nie zabraknie też nowego zagrożenia w postaci piratów, na których będzie można natrafić po wyruszeniu w podróż przez morza.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails - premiera jesienią 2025 roku. Rozszerzenie będzie dostępne na PC (Steam, GOG, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.