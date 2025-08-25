Nordowie nadciągają! Nowy zwiastun dodatku Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
Na targach Gamescom zaprezentowano nowy zwiastun dodatku War Sails do gry Mount & Blade II: Bannerlord. Materiał skupia się na przedstawieniu Nordów, którzy już wkrótce staną się częscią gry.
Nordowie to frakcja, która czerpie pełnymi garściami ze swojej tradycji. Gracze mogą spodziewać się charakterystycznej architektury – długich domów, palisad oraz potężnych twierdz. Ich armia opiera się na dwóch filarach: łucznikach zasypujących przeciwników gradem strzał oraz wojownikach walczących w zwartym szyku tarczowym. Wśród jednostek znajdą się m.in. marynarze, stanowiący nieocenione wsparcie w bitwach morskich, a także potężni Huscarlowie i budzący grozę Berserkerzy.
Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails wprowadzi również szereg nowości związanych z Nordami. Gracze otrzymają dostęp do dodatkowych opcji personalizacji, w tym nowych fryzur, bród, tatuaży, a także unikalnych banerów i ikon. Nie zabraknie też nowego zagrożenia w postaci piratów, na których będzie można natrafić po wyruszeniu w podróż przez morza.
Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails - premiera jesienią 2025 roku. Rozszerzenie będzie dostępne na PC (Steam, GOG, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
Źródło: youtube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1994, kończy 31 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1967, kończy 58 lat