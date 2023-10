Martin Scorsese chciałby, aby do kin powróciły poważne filmy. Reżyser o "dostawcach kontentu"

fot. CNN Films // Film Rites (Po prostu życie)

Martin Scorsese promował swój nadchodzący film pt. Czas krwawego księżyca podczas filmowego festiwalu BFI w Londynie. W rozmowie z Edgarem Wrightem podczas Screen Talk legendarny reżyser został zapytany czy w pewnym sensie nie został rzecznikiem obecnego stanu kina, nawiązując do jego kontrowersyjnych wypowiedzi o kinie superbohaterskim. Scorsese odpowiedział ze śmiechem, że nie chciał być ostatnią linią obrony. Potem przyznał, że tak naprawdę nie wie, dokąd zmierza kino.

Dlaczego musi być tak samo, jak przez ostatnie 90–100 lat? Tak nie jest. Czy wolimy filmy z ostatnich 90-100 lat? Tak, ale ja jestem stary. Młodsi ludzie będą patrzeć na otaczający ich świat inaczej - wy zobaczycie go fragmentami… Co teraz oznacza jedno ujęcie? Już tego nie wiem. Nie sądzę, żeby to cokolwiek znaczyło… Wszyscy jesteście w trakcie procesu wymyślania tego na nowo. To dość niezwykły czas i w dużej mierze ma to związek z technologią.

Scorsese powiedział, że choć nowa technologia zapewnia większą swobodę, powinna także skłonić młodych filmowców do przemyślenia tego, co i jak chcą przekazywać. Ma wciąż nadzieję, że nadal będą kręcić "poważne" filmy przy użyciu nowej technologii w nowym świecie, w którym ludzie są podzieleni. Następnie wspomniał, że jako dziecko uwielbiał chodzić do kina i chciałby, aby powróciły do nich także te bardziej "poważne" produkcje.

Obawiam się, że franczyzowe filmy przejmą kina. Zawsze proszę właścicieli kin, aby stworzyli przestrzeń, w której młodsi ludzie mogliby powiedzieć, że chcą zobaczyć w kinie ten nowy film, który nie jest filmem franczyzowym - aby mogli podzielić się tym ze wszystkimi wokół siebie. Żeby chcieli iść do kina i żeby było to coś zachęcającego, co nie sprawi, że powiedzą, że mogliby to zobaczyć w domu. Uważam, że przeżycie związane z obejrzeniem filmu z dużą liczbą osób nadal jest kluczowe. Nie jestem jednak przekonany, czy uda się to łatwo osiągnąć na tym etapie.

Wright zapytał reżysera, co sądzi o tym, że twórcy filmów są coraz częściej postrzegani jako "dostawcy kontentu". Scorsese zażartował, że "kontent to coś, co się zjada i wyrzuca". Dodał, że jeśli chcesz doświadczyć czegoś, co wzbogaci twoje życie, to jest to coś innego.

Czas krwawego księżyca - fabuła

Czas krwawego księżyca opiera się na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Oklahomie w latach 20. XX wieku, kiedy to były szef polityczny, słynący z oszustw i nieuczciwego handlu, William King Hale i inni miejscowi wzięli sobie na cel plemię Indian Osagów, chcąc pozbawić ich ropy naftowej, majątku, a nawet życia.

W polskich kinach premiera dramatu Czas krwawego księżyca odbędzie się 20 października. W późniejszym terminie film będzie można oglądać w Apple TV+.

Czas krwawego księżyca - galeria

