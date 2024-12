Daredevil: Born Again - zwiastun coraz bliżej? Nowe zdjęcie pokazujące Matta Murdocka

Marvel/Disney+

Daredevil: Born Again to z całą pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali 2025 roku. Fani MCU właściwie codziennie zastanawiają się nad tym, kiedy zadebiutuje pierwszy zwiastun produkcji Marvel Studios. Wygląda na to, że może dojść do tego lada dzień - amerykańskie portale popkulturowe zauważają bowiem, że w ostatnim czasie do sieci systematycznie trafia coraz więcej materiałów, wyraźnie sugerujących, że kampania promocyjna zaczyna rozkręcać się na dobre.

Tak prezentuje się nowe zdjęcie z Born Again, na którym pojawia się Matt Murdock:

Daredevil: Born Again - oficjalny opis fabuły

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Born Again zadebiutuje w polskiej wersji biblioteki Disney+ 5 marca przyszłego roku.