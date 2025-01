UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że postać Chelsea Arrington powróci w trzecim sezonie Nocnego agenta i odegra ważną rolę. W tę postać ponownie wcieli się Fola Evans-Akingbola. W drugiej serii zasadniczo jej nie było – jedynie w finale miała krótkie cameo trwające kilka sekund. Twórca i showrunner serialu, Shawn Ryan, zapowiedział jej powrót w większej roli.

Nocny agent – rola Chelsea Arrington

Chelsea w pierwszym sezonie dowodziła ochroną córki wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W drugim sezonie dowiedzieliśmy się, że pracuje w ochronie gubernatora Hagana, który wygra wybory.

W drugim sezonie powrócili tylko Gabriel Basso oraz Lucianne Buchanan jako Peter i Rose. Kari Matchett pojawiła się w epizodycznej roli prezydent USA. Wiele osób oczekiwało, że Chelsea powróci, ale Ryan zdecydował inaczej. Tak to wyjaśnił:

Folę Evans-Akingbolę - Nie traktuję tego w taki sam sposób, w jaki inne seriale operują w kontekście postaci. U mnie pojawiają się one w zależności od tego, co wymaga fabuła sezonu. Za przykład podam bardzo lubianą postać Chelsea z pierwszego sezonu, graną przez. Bardzo bolało mnie to, że musiałem do niej zadzwonić pomiędzy sezonami z informacją: "Hej, scenarzyści pracują od kilku tygodni i kombinujemy z wątkami. Nie sądzę, byśmy mieli dla ciebie rolę. Historia doprowadziła nas do takiego miejsca. Bardzo przepraszam, ale kochamy cię i jeśli będzie szansa, byś wróciła, chcemy cię mieć". Zareagowała bardzo dobrze.

fot. materiały prasowe

W wywiadzie potwierdził, że dotrzymali słowa:

- Gdy dochodziliśmy do końcówki drugiego sezonu, znaleźliśmy szansę na to, by umieścić małe cameo. Mogę powiedzieć, że będzie częścią trzeciego sezonu.

Z uwagi na to, że przyszły prezydent Hagan i jego pracodawca będą celem misji Nocnej Akcji, rola Chelsea może być znacząca.

Potencjalna data premiery trzeciego sezonu nie jest jeszcze znana.