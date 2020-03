Marvel - nowym Iron Manem jest [SPOILER]? Fani będą zupełnie zszokowani

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w swoich komiksach już niejednokrotnie eksperymentował z najważniejszymi postaciami uniwersum. Jedną z nich jest Iron Man; choć przeważająca większość fanów kojarzy go przede wszystkim jako alter ego Tony'ego Starka, dziedzictwo tego herosa w alternatywnych historiach wykorzystywały także inne osoby - Doktor Doom, XVII-wieczny magnat Lord Iron, James Rhodes czy nawet wnuczka Starka, Rhodey. Teraz wiele wskazuje na to, że nowym Iron Manem zostanie... Daredevil.

Dom Pomysłów opublikował bowiem okładki zeszytów, które na amerykańskim rynku ukażą się w czerwcu - wśród nich jest Daredevil #22. Na grafice promocyjnej widzimy więc tytułowego bohatera, który ma na sobie hełm łudząco podobny do tego należącego do Iron Mana, co podkreśla jeszcze specyficzny wygląd oczu protagonisty. Spójrzcie sami:

Źródło: Marvel

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w komiksowym uniwersum Tony Stark jest w chwili obecnej martwy. Matt Murdock zmaga się z kolei z narastającym kryzysem tożsamości; co więcej, w Hell's Kitchen pojawiła się cała armia złoczyńców. Zagrożenie jest tak duże, że Daredevil będzie musiał wykorzystać do walki nowe środki.

Na razie wydawnictwo nie podaje zbyt wielu szczegółów na temat nadchodzącej historii. W jej oficjalnym opisie czytamy tylko:

Wciąż zmagając się z krwią na swoich rękach, Matt Murdock dokonuje jednego z największych wyborów w swoim życiu. Powstaje pytanie, jakie skutki wybory Matta będą miały dla samego Daredevila? I co z ludźmi, którzy go potrzebują?