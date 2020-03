Kapitan Marvel podniosła Mjolnir, choć nie była tego godna - oto wyjaśnienie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatnich dniach Marvel decyduje się w swoich komiksach ogrywać motyw podnoszenia Mjolnira na przeróżne sposoby. Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że w zeszycie Thor #4 ta sztuka udała się Lokiemu, choć nadal nie wiemy, czy był on tego godny. To samo pytanie pojawia się po lekturze ostatniej opowieści z Kapitan Marvel w roli głównej. Heroina Domu Pomysłów zdołała bowiem podnieść Mjolnir, przy czym wyjaśnienie takiego obrotu spraw jest naprawdę osobliwe.

Carol Danvers nie ma obecnie łatwego życia. Decydują o tym działania złoczyńcy znanego jako Vox Supreme, który był odpowiedzialny za prawie całkowite zniszczenie rasy Inhumans. W ramach swojego planu antagonista zmusił Kapitan Marvel do zabicia wszystkich Avengers; groził, że jeśli bohaterka tego nie zrobi, wówczas on sam zrzuci bomby na dzieci Kree przebywające w obozach dla uchodźców. Carol przechytrzyła Voxa, umieszczając prawdziwych Mścicieli w Wymiarze Kwantowym, w rzeczywistości zaś zabijając tylko ich klony. Złoczyńca chciał jednak czegoś więcej - wchłonąć wszystkie moce herosów poprzez specjalną maszynę.

W zeszycie Captain Marvel #16 protagonistka odwiedza Wymiar Kwantowy, by wraz z innymi członkami Avengers omówić plan pokonania Voxa. Później zniszczyła wspomniane urządzenie, jak również stanęła do walki z przeciwnikiem. W trakcie pojedynku została jednak uderzona wiązką energii antagonisty, co doprowadziło do stworzenia swoistej mutacji. Co zaskakujące, w tym samym czasie zdołała ona przywołać Mjolnir i za jego pomocą ostatecznie pokonać Voxa.

Sęk w tym, że Danvers sama w sobie nie była godna podniesienia przedmiotu. Mogła jednak tego dokonać za pomocą wcześniejszego wchłonięcia mocy klonów Avengers, w tym Thora. Gdy tylko mutacja przestała działać, sytuacja wróciła do normy; w dodatku twórcy opowieści podkreślili na końcu, że Carol "jest teraz gotowa przespać tysiąc lat".

Zobaczcie plansze i okładki z zeszytu: