Marvel - Kamienie Nieskończoności wracają! Czym jest Inifnite Destinies?

Kamienie Nieskończoności to bodajże najważniejsze artefakty, które pojawiły się w MCU. Przypomnijmy, że to one stały się obiektem pożądania Thanosa, który po zebraniu wszystkich przedmiotów umieścił je na Rękawicy Nieskończoności - po słynnym pstryknięciu doprowadził do wymazania połowy istnień we wszechświecie. Teraz Marvel zdecydował, że Kamienie wrócą w serii Inifinite Destinies, nowym komiksowym evencie, którego kolejne odsłony mają ukazywać się na amerykańskim rynku od czerwca do września.

W opowieści pojawią się najważniejsze postacie z uniwersum Domu Pomysłów, jak również te wprowadzone stosunkowo niedawno - o ich udziale w historii decyduje przede wszystkim powiązanie z artefaktami, które po serii Inifinity Wars z 2018 roku zostały rozrzucone po całym kosmosie. Na chwilę obecną możemy ustalić lokację tylko części z nich; dla przykładu, Kamień Rzeczywistości wszedł w posiadanie Ripley Ryan aka Star, hybrydy rasy Kree i człowieka, antybohaterki z komiksów o Kapitan Marvel. W poświęconej jej miniserii kobieta wyjawiła nawet, że nie tylko posiada, ale sama stała się Kamieniem Rzeczywistości.

Zobaczcie okładki i zapowiedź (w galerii znajdziecie także postacie, które według harmonogramu będą odgrywały istotną rolę w kolejnych częściach historii):

Iron Man Annual #1 - okładka

Jeden ze scenarzystów, Jed MacKay, tak opisuje nadchodzący event:

Kamienie Nieskończoności znalazły nowe domy - w poszczególnych postaciach! Inifinite Destinies to kolejny rozdział historii artefaktów i osób z nimi powiązanych, jak również mocy w uniwersum Marvela, w których posiadanie chcą wejść ci potężni, nowi gracze.

W skład wydarzenia wejdzie 8 komiksów: Iron Man Annual #1, Captain America Annual #1, Thor Annual #1, Black Cat Annual #2, Avengers Annual #1, Miles Morales: Spider-Man Annual #1, Guardians of the Galaxy Annual #1 i Amazing Spider-Man Annual #2 - w każdym z nich będzie rozwijana także osobna historia Super-Spy vs. Super-Spy, w której główną rolę odegrają Nick Fury i agent Coulson.

W Iron Man Annual #1 zobaczymy, jak tytułowy bohater prowadzi śledztwo w sprawie porwania i torturowania Milesa Moralesa. Natomiast w Captain America Annual #1 pojawi się złoczyńca Overtime, który wrócił do żywych przy pomocy Kamienia Czasu.