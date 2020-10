Marvel - [SPOILER] podniósł Mjolnir, zanim urodził się Thor. Godne są też... Muppety i psy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Naszych Czytelników nie trzeba specjalnie przekonywać, że w ostatnim czasie Marvel do znudzenia ogrywa motyw Mjolnira - słynny komiksowy artefakt unoszą coraz to nowsze postacie, czasami naprawdę niespodziewane. Z zeszytu Avengers #36 dowiedzieliśmy się więc, że przeszło milion lat przed naszą erą młot został podniesiony przez pierwszego z Czarnych Panter.

Scenarzysta Jason Aaron już w serii Mighty Thor odrobinę zmienił genezę przedmiotu: przed tysiącleciami Odyn miał uwięzić kosmiczną siłę znaną jako Boża Nawałnica w kawałku metalu Uru, po czym rzucił na niego nieustannie zwiększające swoją moc oddziaływania zaklęcie związane z tym, że aby podnieść Mjolnir, trzeba być tego godnym.

Zeszłotygodniowy komiks wyjawia, że pierwszy przywódca Wakandy, działający w grupie Avengers Miliona Lat Przed Naszą Erą (co ciekawe, należał do niej także sam Odyn) Czarna Pantera o nigdy niewyjawionym imieniu, zdołał unieść artefakt - od tego momentu mogą robić to również wszyscy jego następcy. To właśnie dlatego księżycowy bóg Khonshu nie był w stanie powalić T'Challi za pomocą przedmiotu w trakcie pojedynku obu postaci.

Z kolei inny z twórców Marvela, Donny Cates, w trakcie twitterowej rozmowy z fanami ujawnił kilka ciekawostek na temat Mjolnira. Gdy jeden z miłośników Domu Pomysłów zapytał scenarzystę o to, czy Mjolnir mógłby zostać podniesiony przez Thora-Muppeta, artysta odpowiedział:

WSZYSTKIE Muppety są godne. Podobnie jak psy. WSZYSTKIE psy.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Cates zabrał głos w ramach konwencji pół żartem, pół serio. Dość powiedzieć, że wśród postaci godnych podniesienia młota wymienił on później choćby szczura Remy'ego, głównego bohatera animacji Ratatuj.