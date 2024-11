Disney+ - nowości na grudzień 2024. Załoga rozbitków, 3. sezon A gdyby...?, kultowy Kevin i inne

fot. Disney+/20th Century Fox/Marvel Studios

Reklama

Fani Gwiezdnych Wojen, Marvela oraz świątecznych hitów będą zadowoleni z oferty i nowości, które Disney+ przygotowało na grudzień 2024 roku. Miesiąc zacznie się z przytupem, bo od premiery serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków z Judem Lawem w roli głównej. Fani komiksów i MCU dostaną 3. sezon animacji A gdyby...?. Disney nie zapomina też o hitach tego roku. W głowie się nie mieści 2 jest jednym z najlepiej zarabiających filmów w historii kina, a animacja osadzona pomiędzy dwiema częściami pozwoli na powrót do świata emocji i snów.

National Geographic pokaże kilka filmów dokumentalnych, a fani muzyki będą mogli się raczyć produkcją skupioną wokół legendarnego Eltona Johna.

Grudzień to również Święta i Disney+ nie zapomniało o osobach, które lubią sobie coś włączyć w tle. Nie zabraknie kultowego Kevina, Szklanej pułapki oraz odcinków specjalnych znanych i popularnych seriali jak Simpsonowie czy Family Guy.

Zobaczcie poniżej pełną grudniową rozpiskę nowości na Disney+.

Disney+ - premiery na grudzień 2024

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków

Premiera: 2 grudnia

Serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków śledzi podróż czwórki dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej z pozoru bezpiecznej planecie, a następnie gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce. Odnalezienie drogi do domu - i spotkanie nieprawdopodobnych sojuszników i wrogów - będzie większą przygodą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. W produkcji występują Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon i Nick Frost.

Sugarcane: Rozliczenie z przeszłością

Premiera: 10 grudnia

Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.

Wytwórnia Filmowa Śpioch

Premiera: 11 grudnia

Wydarzenia z Wytwórni Filmowej Śpioch mają miejsce po W głowie się nie mieści, a przed W głowie się nie mieści 2. Jest to całkiem nowy serial o mieszczącej się w umyśle Riley fabryce snów, produkującej co noc nowe obrazy – w terminie i w ramach budżetu. Riley dorasta i jej wspomnienia wymagają dodatkowej obróbki, więc Radość i reszta emocji wysyłają je do wytwórni snów. A tam znana reżyserka Paula Persimmon stawia czoło koszmarowi: musi nakręcić hit, za prawą rękę mając Xeniego, zadufanego twórcę snów na jawie, który myśli tylko o własnej karierze w wielkim świecie sno-kinematografii. Ten przezabawny serial w stylu mockumentary napisał i wyreżyserował Mike Jones, a producentem jest Jaclyn Simon.

Elton John: Never Too Late

Premiera: 13 grudnia

Wyreżyserowany przez R.J. Cutlera i Davida Furnisha emocjonalnie naładowany i intymny dokument towarzyszy Eltonowi Johnowi, który spogląda wstecz na swoje życie i początki 50-letniej kariery. Przygotowując się do swojego ostatniego koncertu w Ameryce Północnej na Dodger Stadium, Elton przenosi nas w czasie i opowiada o niezwykłych wzlotach i rozdzierających serce upadkach swoich wczesnych lat oraz o tym, jak pokonał przeciwności losu, nadużycia i uzależnienia, aby stać się ikoną, którą jest dzisiaj.

W mgnieniu oka

Premiera: 17 grudnia

Po usłyszeniu diagnozy, że troje ich dzieci cierpi na nieuleczalną chorobę, której skutkiem jest poważne uszkodzenie wzroku, rodzina Pelletier wyrusza w podróż, żeby zobaczyć piękno świata, póki jeszcze mogą. Gdy podziwiają zapierające dech widoki i doświadczają niepowtarzalnych wrażeń, wzajemna miłość, wytrwałość oraz ciągła zdolność do zachwytu sprawiają, że niepewna przyszłość nie jest w stanie przesłonić ich teraźniejszości.

A gdyby...?: sezon 3

Premiera: 22 grudnia

Animowany serial Marvela A gdyby...? powraca z 3. sezonem, który dopełnia cykl opowieści z Multiwersum. Obserwator znów wprowadza widza w świat przekraczający granice filmowych gatunków, zwrotów akcji i niesamowitych nowych postaci, gdzie klasyczni bohaterowie podejmują zaskakujące decyzje, tworząc niezwykłe warianty Kinowego Uniwersum Marvela.

Święta z Disney+

Święty Mikołaj - już w Disney+

Kevin sam w domu - już w Disney+

Szklana pułapka - już w Disney+

Prawie świąteczna opowieść - już w Disney+

Family Guy: Głowa rodziny: Podarunek białego - już w Disney+

Niezły balet (Nutcrackers) - 29 listopad

Simpsonowie: O przybywajcie wierni - 17 grudnia

Disney+ - pozostałe grudniowe nowości

Jung Kook: I Am Still - The Original - od 3 grudnia

W stronę światła - od 4 grudnia

Sekretny skarb Neapolu - wszystkie odcinki od 6 grudnia

Blue w szortach - 6 nowych odcinków od 9 grudnia

Niewidzialny - wszystkie odcinki od 13 grudnia

Simpsonowie: sezon 36 - od 18 grudnia

Disney Junior Ariel - 15 odcinków od 18 grudnia

Ilana Glazer: Ludzka Magia - od 20 grudnia

John Williams w Tokio - od 27 grudnia.