Ten remake konsoli retro ożywi klasyczne gry z pierwszego PlayStation!

Firma Retro Remake z Hong Kongu przyjmuje zamówienia przedpremierowe na SuperStation One, opartą na programowalnym procesorze FPGA odświeżoną konsolę Sony PS One (czyli kompaktową wersję oryginalnego „szarego” PlayStation). Podobnie jak w pierwowzorze, z przodu konsoli umieszczone są dwa porty kontrolerów oraz gniazda kart pamięci, które są w pełni kompatybilne z oryginalnym sprzętem PlayStation. Z kolei do podłączania nowoczesnych urządzeń peryferyjnych służy port USB typu A. Przyciski zasilania i menu są umieszczone na górnym panelu urządzenia, co zapewnia do nich łatwy dostęp.

Konsola ma być wyposażona w wiele portów. Z tyłu znajdują się: USB-C do zasilania i dwa dodatkowe USB typu A, a także wyjście HDMI, złącze DIN10, port VGA, analogowe gniazdo audio oraz port Ethernet. Po prawej stronie komponentowe złącze wideo i audio, z kolei po lewej kompozytowe wideo i audio oraz optyczny port audio. Tak wiele portów zapewnia kompatybilność zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi wyświetlaczami i urządzeniami AV, więc można ją będzie podłączyć do telewizora kineskopowego lub do współczesnego OLEDa.

SuperStation One wykorzystuje chipset Cyclone V FPGA w połączeniu z 128 MB pamięci BGA SDRAM i 24-bitowym przetwornikiem wideo ADV7125, dzięki czemu może zaoferować autentyczne wrażenia z gier retro z niskim opóźnieniem i wysoką wiernością. Konsola wyposażona jest również w łączność bezprzewodową Wi-Fi i Bluetooth, a także czytnik NFC obsługujący Zaparoo, który upraszcza proces ładowania gier.

Wprawdzie SuperStation One zostało stworzone głównie do grania w oryginalne gry PlayStation, ale chipset FPGA jest kompatybilny z MiSTer, umożliwiając ładowanie różnych rdzeni systemowych i granie w gry z innych platform, takich jak Nintendo 64 czy Sega Saturn.

SuperStation One brakuje wbudowanego napędu płyt CD z grami. Retro Remake pracuje jednak nad akcesorium o nazwie SuperDock, które montuje się pod konsolą. SuperDock będzie wyposażony w napęd optyczny, wewnętrzne gniazdo M.2 2282 SSD i cztery dodatkowe porty USB typu A, jeszcze bardziej rozszerzając możliwości konsoli.

Ceny i dostępność

Konsola SuperStation One jest już dostępna w przedsprzedaży, w cenie od 179,99 $, do wyboru jest klasyczna szarość, czerń i przezroczysty niebieski. Wersja Founder's Edition w cenie 149,99 $ została już wyprzedana. Depozyt w wysokości 5 $ daje z kolei miejsce na liście rezerwacji na SuperDock, który ma kosztować około 40 $.

Pierwsza partia konsol ma zostać dostarczona do czwartego kwartału 2025 roku, więc wielu fanów gier retro, którzy chcą ponownie przeżyć złotą erę PlayStation, będzie znów marzyło o „Plejaku” pod choinką.

Co to jest FPGA?

FPGA (Field-Programmable Gate Array) to programowalny układ sprzętowy, który można rekonfigurować w celu naśladowania funkcjonalności różnych układów. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów lub układów ASIC, które mają stałą architekturę, FPGA można dynamicznie przeprogramowywać w celu symulacji różnych środowisk sprzętowych. W przypadku klasycznych konsol technologia FPGA pozwala na precyzyjne odwzorowanie na poziomie sprzętowym ich oryginalnych procesorów, układów graficznych i systemów audio. Skutkuje to mniejszymi opóźnieniami, większą dokładnością i lepszą kompatybilnością niż w przypadku tradycyjnej emulacji oprogramowania.