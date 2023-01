Marvel Studios szykuje rolę dla gwiazdy Stranger Things. Kogo może zagrać Sadie Sink?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe Netflix

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych obecnie seriali na świecie, więc nic dziwnego, że przy wielu produkcjach filmowych korzysta się z aktorskich umiejętności największych gwiazd produkcji Netflixa. Przy Marvel Studios skorzystano jednak dopiero wyłącznie z usług Davida Harboura, który w filmie Czarna wdowa wcielił się w Red Guardiana. Kto może być kolejny?

Pojawiły się plotki, że Sadie Sink doczeka się dużej roli w Kinowym Uniwersum Marvela. Wcześniej fani spekulowali, że byłaby idealna do roli Jean Grey, kiedy X-Men zadebiutują w przyszłości w tym świecie, ale trop może być nieco inny. Zespół moderatorów Marvel Studios Spoilers na portalu Reddit (zdarzało się wcześniej, że ich informacje się sprawdzały) podaje, że Marvel Studios chce wprowadzić postać Songbird w filmie Thunderbolts. Właśnie tę postać sportretować miałaby Sink.

Songbird - kim jest postać?

Mellisa Gold znana również jako Songbird, miała trudne dzieciństwo. Później zdobyła swoją moc, kiedy to zmodyfikowane zostały jej struny głosowe, pozwalające tworzyć uderzenia soniczne za ich pomocą. Fale dźwiękowe wydobywające się z jej głosu stały się potężną bronią, a bohaterka potrafiła wykorzystać je między innymi jako echolokację oraz hipnotyzujący śpiew, jak również do tego, by zlokalizować i wyeliminować wrogów obezwładniającymi dźwiękami. Tworzy też skrzydła za pomocą swoich sonicznych umiejętności. W przeszłości walczyła u boku Masters of Evil, ale była też członkinią Thunderbolts, ale z czasem postanowiła walczyć o sprawiedliwość na ścieżce dobra.

Film Thunderbolts przedstawi losy grupy superzłoczyńców z Czarną Wdową i Zimowym Żołnierzem na czele. Na ten moment jednak prócz składu tytułowej drużyny, nie wiemy zbyt dużo odnośnie samej fabuły. Powyższe informacje traktować należy zatem jako plotki, które nie muszą okazać się prawdziwe.

Marvel

Thunderbolts - premiera zapowiedziana jest na rok 2024.