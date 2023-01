The Marvels - jakie imię superbohaterki może mieć Monica Rambeau? Jest podpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney // Marvel Studios

Jak donosi The Direct, do sprzedaży w USA trafia komiks Meet The Marvels, który opowiada o Carol Danvers, Kamali Khan i Monice Rambeau. Jest on skierowany do najmłodszych czytelników, ale z uwagi na to, że Kevin Feige, szef Marvel Studios formalnie jest też nadzorcą komiksowej części Marvela, zakłada się, że tego typu zeszyty komiksowe mogą być powiązane w sposób luźny z MCU. W tym przypadku mamy edukacyjne i przygodowe przedstawienie postaci młodym, przyszłym widzom filmu The Marvels.

Monica Rambeau - superbohaterskie imię

Carol Danvers to Kapitan Marvel, Kamala Khan to Ms Marvel. Jedynie Monica Rambeau do tej pory nie miała swojego superbohaterskiego imienia w MCU. Komiks jednak sugeruje, że będzie to Spektrum, a nie Photon jak wielu zakładało. Na ten moment informacja pozostaje plotką i bardziej spekulacją z uwagi na luźne powiązania takich komiksów z MCU. Photon był związany z matką Moniki, więc stąd założenie, że to imię wejdzie w życie.

The Marvels - premiera 28 lipca 2023 roku w kinach.