Avengers 6: Secret Wars - kogo Marvel może sprowadzić do MCU? Same typy przyprawiają o zawrót głowy

Niejaka @MyTimeToShineH, posiadająca wiedzę na temat powstających superprodukcji filmowych, ujawniła ostatnio, że nadchodzący crossover Marvela pod tytułem Avengers: Secret Wars będzie pokazany z perspektywy bohaterów z multiwersum takich jak Wolverine (Hugh Jackman) czy Spider-Man (Tobey Maguire). Oznacza to, że w tej wielkiej superprodukcji prym będą wiodły postacie spoza MCU. @MyTimeToShineH wymieniła Logana i Petera, ale kto jeszcze mógłby trafić do MCU w Secret Wars? Postanowiliśmy zabawić się nieco we wróżbitów i wytypować nasze propozycje marvelowskich herosów. Poniżej znajdziecie dwie galerie. Pierwsza z nich zawiera superbohaterów, którzy pojawili się już w filmach i serialach Marvela, ale nie trafili jeszcze do MCU. Fajnie byłoby zobaczyć przynajmniej część z nich na pierwszym planie Secret Wars.

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6

Magik - New Mutants (2020)

Druga galeria zawiera warianty znanych superbohaterów. Jak wiemy, komiksowe multiwersum Marvela jest niezwykle obszerne. Najważniejsi herosi mają wiele odpowiedników z innych rzeczywistości. Poniżej wyszczególniliśmy, naszym zdaniem, najbardziej interesujące wersje. Należy pamiętać, że galeria nie wyczerpuje tematu. Różnorakich wariantów superbohaterów Marvela jest tak dużo, że pokazanie wszystkich, byłoby karkołomnym zadaniem. Niemniej poniższe typy są bardzo interesujące. Może w końcu doczekamy się w MCU Hulka, Iron Mana i Capa jako czarnych charakterów?

Warianty znanych bohaterów Marvela. Czy trafią do MCU w Secret Wars?

Agent Venom - Flash Thompson połączony z symbiotem. Jest on agentem S.H.I.E.L.D i pojawiał się między innymi w serialach animowanych Ultimate Spider-Man i Avengers Assemble