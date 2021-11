Marvel - Kid Thanos chce wybić Avengers. Poznajcie Mistrzów Zła z całego multiwersum

Marvel

Marvel wypuścił do sieci zapowiedź zeszytu Avengers #750; komiks, który trafi na rynek w powiększonym formacie, zabierze czytelników w wędrówkę przez alternatywne światy i różne linie czasowe. To właśnie w tej opowieści pojawi się drużyna Mistrzów Zła z całego multiwersum, w skład której wejdą warianty i nietypowe połączenia dobrze znanych postaci: przywódca grupy, Doktor Supreme (potężna wersja Doktora Dooma), Ghost Goblin, Black Skull, Król Killmonger, Hound, Destiny korzystająca z mocy Mrocznej Phoenix i Kid Thanos. Największą popularnością cieszy się ostatni z łotrów.

Młodsza inkarnacja Szalonego Tytana wraca do świata Domu Pomysłów na dobre. Z zapowiedzi wynika, że na jego drodze stanie Ka-Zar, w którego kierunku antagonista wystrzeli z nowej broni. Wiemy już także, że Kid Thanos dąży do zabicia wszystkich członków Avengers i siania chaosu w całym multiwersum.

Wspomniana wcześniej wersja Mistrzów Zła będzie także odgrywać znaczącą rolę w jednym z przyszłych cyklów Marvela o tytule Avengers Forever - nadchodzący zeszyt ma do niego wprowadzać, pokazując m.in. niezwykle ważną podróż Ghost Ridera po wieloświecie. Jakby tego było mało, Avengers #750 będą także stanowić konkluzję dla historii World War She-Hulk, zdradzą prawdziwą przyczynę istnienia prehistorycznych Mścicieli oraz wyjawią "szokującą tajemnicę" postaci o przydomku Iron Inquisitor - równie "szokujący" mają być sojusznicy, których Avengers zwerbują do walki z Multiversal Masters of Evil.

Zobaczcie plansze, szkice postaci i bogatą galerię okładek alternatywnych:

Avengers #750 - plansze

Zeszyt Avengers #750 ze scenariuszem Jasona Aarona i Christophera Ruocchio zadebiutuje na amerykańskim rynku już w najbliższą środę, 1 grudnia.