Ten krótkometrażowy film podbił YouTube'a i zdobył 66 milionów wyświetleń. Teraz adaptuje go Hollywood

Film o współczesnej miejskiej legendzie, czyli Slendermanie nie wypalił, ale Hollywood ma kolejną okazję na spieniężenie popularności materiału wideo, który zadebiutował na YouTube. A24 oficjalnie zabiera się za produkcję filmu The Backrooms.

Tytułowe backrooms to nic innego jak miejsce znajdujące się w innym planie rzeczywistości, które oblegane jest różnego rodzaju niepokojące monstra. The Backrooms (Found Footage) to dzieło Kane'a Parsonsa, filmowca-amatora, który zajmował się też efektami specjalnymi do tej produkcji. Seria krótkometrażowych filmików zdobyła miliony wyświetleń w sieci, a wokół backrooms narodziło się całe zjawisko kulturowe. Obecnie można znaleźć nawet sporo gier w tej tematyce.

To właśnie Parsons zajmie się reżyserią filmu dla A24. Scenariusz do niego napisze Roberto Patino. Deadline informuje też, że w obsadzie filmu znajdzie się Cristin Milioti oraz Chiwetel Ejiofor.

Chętni mogą poniżej obejrzeć dzieło, które na początku 2022 roku rozpoczęło manię na backrooms. Jak widać po ilości wyświetleń (66 milionów), filmik jest prawdziwym hitem w sieci:

