Marvel - Hulk może chronić świat przed Bannerem, a nie odwrotnie. Rewolucja wisi w powietrzu?

Marvel udostępnił serwisowi Comic Book Resources pierwsze plansze z nadchodzącego wielkimi krokami zeszytu Hulk #1, który będzie premierową odsłoną zupełnie nowego cyklu o Zielonym Goliacie - odpowiadają za niego scenarzysta Donny Cates i rysownik Ryan Ottley. Nie jest wykluczone, że komiks ten na zawsze przeobrazi świat Domu Pomysłów; w zapowiedzi pojawia się bowiem sugestia, że to Hulk może chronić świat przed Bruce'em Bannerem, a nie odwrotnie.

Tajemnicze grafiki pokazują najpierw Zielonego Goliata, który bezskutecznie próbuje przebić się przez ogromne drzwi ulokowane na pustyni. Chwilę później odbiorcy mogą zobaczyć to, co ukryte za drzwiami: pomieszczenie, w którym najprawdopodobniej znajduje się sam Banner. Narrator w trakcie tej sekwencji stwierdza:

Hulk jest manifestacją traumy Bruce'a Bannera, której doświadczył on w dzieciństwie. Lub być może to jego id. Jego Cień. Jego gniew. Jego wściekłość. A co jeśli (Hulk - przyp. aut.) istnieje, by chronić nas przed Bannerem?

Zobaczcie materiały promocyjne:

Hulk #1 - plansze

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Niekontrolowany gniew Hulka osiągnął zupełnie nowy poziom i nikt - wliczając w to Avengers - nie jest przygotowany na to, by sobie z tym poradzić. Czy to jednak Hulk jest tym, którego ludzie powinni się obawiać? A może brakuje tu jednego elementu układanki?

Zeszyt Hulk #1 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 24 listopada.