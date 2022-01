Marvel uśmierci kluczową dla Endgame postać. Thor w ogromnej rozpaczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zaprezentował w sieci plansze promujące zeszyt Thor #20, kolejną odsłonę serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa. Warto podkreślić, że komiks ten będzie jednocześnie drugą częścią historii o tytule God of Hammers - nazwa ta odnosi się do tajemniczej postaci, która według przepowiedni wykorzysta Mjolnir do siania spustoszenia w całym uniwersum i zabicia króla Asgardu.

Thor wraz z towarzyszącym mu Odynem spróbują odszukać wykradziony wcześniej młot. W tym celu udadzą się do siedziby krasnoludów na Nidavellir - rzecz w tym, że lokacja jest doszczętnie zniszczona, a jej mieszkańcy zostali zamordowani właśnie przy pomocy Mjolnira. Jedną z ofiar jest Eitri, postać, którą widzieliśmy także w filmie Avengers: Endgame; śmierć komiksowego twórcy wielu słynnych doprowadzi boga burzy i piorunów do prawdziwej rozpaczy.

Spójrzcie sami:

Thor #20 - plansze

Zeszyt Thor #20 zadebiutuje na amerykańskim rynku już w najbliższą środę, 5 stycznia.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.