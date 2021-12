Marvel - morderca Doktora Strange'a ujawniony. Tę postać dobrze znacie z MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel ostatecznie ujawnił mordercę Doktora Strange'a. Doszło do tego w zeszycie The Death of Doctor Strange #4, przedostatniej odsłonie niezwykle ważnej dla przyszłości multiwersum Domu Pomysłów serii ze scenariuszem Jeda MacKaya. Przypomnijmy, że zasadnicza oś fabularna tej opowieści była skupiona wokół dwóch zagadek: kto zabił Najwyższego Maga i kto przejmie po nim tytuł? Wcześniej poznaliśmy odpowiedź na drugie z pytań - obroną Ziemi przed magicznymi zagrożeniami będzie dowodzić Clea.

Nowy komiks zdradza, że oprawcą Doktora Strange'a jest nie kto inny jak Kaecilius, nasz dobry znajomy z MCU. Dowiadujemy się o tym z rozmowy przeprowadzonej w zamku w Transylwanii pomiędzy młodszą, przybywającą z przeszłości wersją protagonisty a dotychczasowym głównym podejrzanym o dokonanie zabójstwa, Baronem Mordo. Kilka dni wcześniej do siedziby drugiego z nich ktoś podrzucił kaptur zmarłego Najwyższego Maga i Oko Agamotto, próbując wrobić złoczyńcę w morderstwo.

Duch psa Batsa zdołał jednak rozwikłać zagadkę, prawidłowo odkrywając, że zabójca chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i pozbyć się dwóch odwiecznych przeciwników: Doktora Strange'a i Barona Mordo. Jedna z plansz potwierdza, że tą osobą był Kaecilius, który pragnął jednocześnie przejąć moce Najwyższego Maga i zemścić się na nim za uwięzienie go w Purpurowym Wymiarze, a także ukarać Mordo, swojego dawnego mistrza, za to, iż ten nigdy nie pomógł mu w wydostaniu się z tej niewoli.

The Death of Doctor Strange #4 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe kwestię wyjawienia mordercy Doktora Strange'a odbierają różnie; niektóre z nich wskazują, że taki obrót spraw jest tyleż niespodziewany, co niewiarygodny.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.