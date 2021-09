Marvel Unlimited – nowa aplikacja uprzyjemni czytanie komiksów i rozpocznie nowy, smartfonowy cykl

Źródło: Marvel

Zespół programistów odpowiedzialny za rozwój aplikacji Marvel Unlimited postanowił przystosować ją do bieżących standardów rynkowych i w pełni wykorzystać potencjał urządzeń mobilnych. Subskrybenci nie tylko otrzymają do dyspozycji nowe treści, rozbudowano część funkcji, które wydawały się przestarzałe i nieadekwatne do bieżących trendów.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w nowej odsłonie Marvel Unlimited jest zniesieni limitu na pobieranie komiksowych zeszytów. Dotychczas subskrybenci mogli zapisać wyłącznie 12 wydań do przeglądania w trybie on-line, a teraz jedynym ograniczeniem będzie wolna przestrzeń na dane, jaką dysponujemy w naszym smartfonie bądź tablecie. Poprawiono też sam system pobierania treści. Odświeżona aplikacja pozwoli szybko i sprawnie ściągnąć całe cykle komiksowe, bez konieczności wyklikiwania każdego zeszytu z osobna.

A jeśli ktoś fascynuje się konkretną linią produktową, bohaterem bądź twórcą, będzie mógł zapisać się do systemu powiadomień. Dzięki temu aplikacja na bieżąco poinformuje go np. o nowościach ze Spider-Manem w roli głównej. Biorąc pod uwagę to, jak obszerna jest baza wirtualnych komiksów Marvel Unlimited (zawiera przeszło 29 tysięcy zeszytów), takie przypomnienia mogą okazać się niezwykle pożyteczne.

Warto także wspomnieć o nowym cyklu, który uruchomiono w ramach odświeżonej wersji aplikacji czyli zeszytach z serii „Infinity Comics”. To ekskluzywne wydania, które będą dostępne wyłącznie w Marvel Unlimited, a ich wyjątkowość polega na smartfonowym charakterze serii. Komiksy przystosowano bowiem do wyświetlania na wertykalnych ekranach urządzeń mobilnych i pracy w trybie infinity scroll. Zeszytów nie podzielono na poszczególne strony, stanowią jeden, bardzo długi pasek przewijany tak jak tablice współczesnych portali społecznościowych.

Na start przygotowano 27 zeszytów „Infinity Comics”, a do końca roku ich liczba ma przekroczyć setkę. Wśród nich znajdziemy opowieści z takimi bohaterami jak nowy Kaptain Ameryka, Czarna Wdowa, Deadpool czy Shang-Chi. Pierwsze zeszyty z tej serii dostępne są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej dla iOS-a oraz Androida, ale przedstawiciele Marvela zapewniają, że w przyszłości trafią także do webowej odsłony aplikacji.

Programiści poprawili również wygląd interfejsu użytkownika, w nowej odsłonie przywodzi na myśl Netflixa dla komiksów. Projektanci postawili na sprawdzony layout bazujący na treściach zgrupowanych w kategoriach tematycznych, które ułatwiają przeglądanie zasobów serwisu. Ponadto z aplikacją zintegrowano program lojalnościowy Marvel Insider, który przyznaje punkty za przeczytanie komiksów.

Za subskrypcję Marvel Unlimited zapłacimy 9,99 $ miesięcznie bądź 69 $ w ramach jednorazowej, rocznej płatności. Marvel wprowadził także nowy próg subskrypcyjny w wysokości 99 dolarów rocznie. W tej kwocie otrzymamy kilka dodatkowych bonusów m.in. zestaw gadżetów, zaproszenia marvelowskie wydarzenia czy 10-procentową zniżkę na zakupy w internetowym sklepie Disneya.

Jedno pozostało za to niezmienne – nowości komiksowe nadal będą pojawiać się w Marvel Unlimited z trzymiesięcznym opóźnieniem względem premiery papierowych oraz cyfrowych wydań zeszytów dystrybuowanych poza modelem subskrypcyjnym.