Marvel - tylko 3 postacie w historii zabiły potężnych Celestian. Dołączył do nich [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Nie jest żadną tajemnicą, że w filmie Eternals po raz kolejny w MCU zobaczymy Celestian, niezwykle potężną kosmiczną rasę o zdolnościach kojarzących się z boskimi. Przypomnijmy, że w komiksowym uniwersum Marvela to właśnie oni stworzyli Przedwiecznych i Dewiantów, jak również podróżowali po wszechświecie przez miliardy lat, wpływając na rozwój technologiczny poszczególnych cywilizacji i je osądzając.

Celestianie dysponują tak potworną siłą, że w świecie powieści graficznych jak do tej pory tylko 3 postacie zdołały je zabić: dysponujący mocą "miliona eksplodujących Słońc" Sentry, władny manipulować rzeczywistością Franklin Richards i dawny Król w Czerni, Knull, który po przejęciu miecza o nazwie Necrosword odciął jednej z istot głowę, a 3 inne wziął w niewolę. Teraz do tego grona dołączył Drakula.

W zeszycie Avengers #48 czytelnicy widzą rozmową Czarnej Pantery i Blade'a. Doszło do niej w będącej siedzibą Mścicieli górze, która została usypana na ciele zmarłego Celestianina. Jak się okazuje, władca wampirów przed tysiącleciami odkrył formułę pozwalającą mu na zabicie przedstawiciela kosmicznej rasy: zmodyfikował on własną krew tak, że ta doprowadziła do martwicy mózgu Celestianina, koniec końców zamieniając go w wampira.

Avengers #48 - plansze

Warto dodać, że Drakula w ostatnim czasie prowadzi szeroko zakrojoną krucjatę, która ma poprawić sytuację Nacji Wampirów: najpierw próbował eksperymentować z krwią Wolverine'a, aby stworzyć armię wampirów zdolnych funkcjonować w świetle słonecznym, a ostatnio zainteresował się krwią postaci korzystających z promieniowania gamma.