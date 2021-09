Marvel - Avengers przegrali nowe Endgame. Okrutna rzeź herosów, ale wciąż mamy... Kanga!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Savage Avengers #24, w ramach kampanii reklamowej przedstawiany jako komiksowa wersja filmu Endgame. Materiały promocyjne wyjawiały, że w starciu z wszechpotężnym Kulanem Gathem Doktor Strange otworzy portale, przyzywając na plac boju całe zastępy herosów. Mało kto spodziewał się jednak, że Mściciele i ich sojusznicy w tej batalii przegrają, a ogromna większość z nich straci życie w ramach okrutnej rzezi.

Kulan Gath urósł w siłę do tego stopnia, że sprowadził on nad Nowy Jork mistyczne Miasto Sierpów, za pomocą którego kontrolował umysły mieszkańców. Sytuacja była naprawdę beznadziejna; to właśnie dlatego Najwyższy Mag zdecydował się otworzyć tunele czasoprzestrzenne, sprowadzając do miasta dowodzonych przez Kapitana Amerykę Avengers, X-Menów, Strażników Galaktyki, a nawet szereg antagonistów gotowych do walki o przetrwanie świata.

Potęga Kulana Gatha była jednak tak potworna, że bez większego trudu pokonał on armię wroga; tarczę Capa rozerwał własnymi zębami, a ciało She-Hulk przebił wydobywającą się z jego oczu wiązką energii. Niedługo później możemy zobaczyć kadr przedstawiający głowy herosów nabite na włócznie.

Savage Avengers #24 - plansze

Akcja przenosi się następnie do 2043 roku. Kulan Gath zasiada na tronie, a podporządkowana jest mu już cała ludzkość. Przetrwało jedynie 3 bohaterów: Conan Barbarzyńca (który stał się nowym Doktorem Doomem), Doktor Strange i Bruce Banner. Ostatni z nich nie może jednak zmienić się w Hulka - złoczyńca umieścił bowiem na jego karku zagięte fragmenty kości Wolverine'a; jeśli Banner zdecyduje się na cielesną metamorfozę, adamantium złamie mu kark i doprowadzi do śmierci.

W finale zeszytu Conan dociera do sarkofagu faraona Ramy-Tuta, zapisując na nim datę: 15 września 2043. Nieoczekiwanie w tym momencie na miejscu zjawia się Kang Zdobywca (Rama-Tut to inna z wersji postaci), pytając Barbarzyńcę o to, kto kazał mu zbezcześcić grób.