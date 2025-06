Marvel został "zabity" przez korporacyjne wymagania. Złagodzony już komentarz Gunna wywołał burzę

Marvel/Screen Rant

Wielu fanów popkultury zdaje sobie sprawę, że po Avengers: Koniec gry i nastaniu Sagi Nieskończoności Marvel zmagał się i właściwie wciąż zmaga z rozmaitymi problemami, które osłabiły jego pozycję na rynku. Niektórzy z analityków czy internautów za taki obrót spraw winią byłego dyrektora generalnego Disneya, Boba Chapeka, który wielokrotnie naciskał na sternika MCU, Kevina Feige, aby Dom Pomysłów przygotowywał nienaturalnie dużo filmów kinowych i seriali z myślą o platformie Disney+.

Wygląda na to, że z podobnego założenia może wychodzić reżyser trzech części Strażników Galaktyki, James Gunn. W głośnym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone twórca stwierdził wprost: Marvel został zniszczony tudzież "zabity" przez korporacyjne wymagania. Zapytany o to, czy nadchodzące produkcje superbohaterskie, Superman i Fantastyczna Czwórka, mają ze sobą coś wspólnego, Gunn odpowiedział:

Możliwe. Ale naprawdę uważasz, że są do siebie podobne? Naprawdę wczuwam się w całą tę Srebrną Erę Komiksu, ale nie sądzę, żeby to było aż tak stylizowane — albo przynajmniej nie w ten sam sposób. Superman nie jest aż tak retro. Są elementy retrofuturystyczne, bo mamy Daily Planet z wielkim (globusem - przyp. aut.). I roboty, maszyny. Więc widzę pewne podobieństwa.

Później reżyser dodaje:

(Wieloletni producent wykonawczy Marvela - przyp.aut.) Louis D’Esposito powiedział mi to prywatnie — że wypuścili za dużo rzeczy. Nawet nie wiem, czy to tak naprawdę ich wina. To nie było fair. To nie było w porządku. I to ich zabiło. (...) Musimy traktować każdy projekt tak, jakbyśmy mieli szczęście, że w ogóle go robimy. Nie mamy obowiązku wypuszczania w ramach DCU określonej liczby filmów i seriali każdego roku. Będziemy wypuszczać tylko to, co naszym zdaniem jest najwyższej jakości. Oczywiście zrobimy kilka dobrych rzeczy i kilka nie tak dobrych, ale miejmy nadzieję, że uśredniając wszystko będzie możliwie jak najlepszej jakości.

Komentarz Gunna o "zabiciu" Marvela w wywołał w sieci prawdziwą burzę - i w tym stwierdzeniu nie ma ani grama przesady. Twórca postanowił zabrać więc w tej sprawie głos w serwisie Threads, próbując złagodzić swoje stanowisko; warto jednak dodać, że jego tłumaczenia nie przekonały wszystkich odbiorców:

Dla jasności — i jak WYRAŹNIE wynika z kontekstu wywiadu — nie powiedziałem "to ich zabiło" w sensie, że już po nich, ale że zostali uwikłani w sytuację, nad którą nie mieli kontroli. Teraz są już po drugiej stronie tego wszystkiego, co samo w sobie jest dobre. Szał poświęcania wszystkiego dla streamingu zabił wiele dobrych rzeczy, wymuszając zapotrzebowanie na "kontent", którego nie dało się zaspokoić — wypuszczano filmy w telewizji zanim miały szansę na porządną premierę kinową. Ten obłęd już ucichł i wszystko się zrównoważyło. Dzięki Bogu.

Czy filmowy crossover Marvela i DC jest możliwy?

We wspomnianym wcześniej wywiadzie Gunn wypowiedział się również na temat ewentualnego filmowego crossoveru Marvela i DC:

Rozmawialiśmy o tym miliard razy. To mogłoby się spokojnie wydarzyć; sam myślę, że byłoby to interesujące. Ale też sądzę, że ludziom trochę się to przejadło. Myślę, że ludzie chcą po prostu dobrych historii z udziałem superbohaterów — i to jest najważniejsze. Chcą też różnych rodzajów opowieści o superbohaterach. I choć ludzie kochają superbohaterów — to oczywiste, potrzebują więcej różnorodności i po prostu lepszych historii. Sam fakt, że Spider-Man i Superman połączą siły, nic nie znaczy, jeśli to będzie kiepskie. To musi wypływać z autentycznego miejsca — i naprawdę trudno jest to dobrze zrobić.

Dodając jeszcze:

Zająłem się Supermanem, bo kocham tę postać. I byłem podekscytowany pisaniem scenariusza tego filmu. Gdybym miał napisać film o starciu Supermana ze Spider-Manem, to czy byłby to pomysł, przy którym pomyślę: "Tak, to może być świetny film"? Czy raczej: "No tak, ludzie chcą zobaczyć, jak Superman i Spider-Man łączą siły"? Dla mnie to musiałoby być — jeśli kiedykolwiek byśmy to zrobili — pod kierunkiem kogoś, kto naprawdę uważa, że to będzie coś niesamowitego, a nie tylko skok na kasę, bo takie rzeczy kompletnie mnie nie interesują.

Reżyserowany przez Gunna Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca.