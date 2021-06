Marvel's Guardians of the Galaxy - w grze zobaczymy kostiumy z MCU

fot. Square Enix

Na targach E3 2021 potwierdziły się plotki o grze Marvel’s Guardians of the Galaxy od Eidos Montreal i Square Enix. Produkcja, w odróżnieniu od ubiegłorocznego Marvel's Avengers, będzie przeznaczona wyłącznie dla pojedynczego gracza i zabraknie w niej kooperacji czy trybów sieciowych. Nie zabraknie natomiast pewnych podobieństw, bo i tutaj będziemy mieli możliwość przebierania bohaterów w różne kostiumy - w tym takie, które inspirowane są filmami wchodzącymi w skład MCU. Twórcy zdradzili nieco więcej na ten temat.

Mary DeMarle z Eidos Montreal udzieliła wywiadu dla serwisu Gamereactor, w którym ujawniła, że gracze będą mieli możliwość zdobycia prawie 40 różnych strojów dla tytułowej drużyny herosów.

Mamy wiele strojów w grze. Wydaje mi się, że jest ich około 39, inspirowane są wszystkim, od filmów, aż po komiksu, znajdziecie tu również bardzo klasyczne stroje. Wszystko to kosmetyka, która nie wpływa na umiejętności czy rozgrywkę.

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera 26 października tego roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch (jako Cloud Version).