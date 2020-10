Matrix 4 - Keanu Reeves zmienił wygląd do roli? Nie przypomina już Johna Wicka

materiały prasowe

The Matrix 4 wzbudza wiele emocji wśród fanów. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss. Nie znamy na razie szczegółów dotyczących fabuły, ale mamy nowe zdjęcia prezentującego Keanu Reevesa w nowym wyglądzie do roli.

Aktor prezentuje się bez swojego charakterystycznego od kilku lat wyglądu, który mocno kojarzony jest z postacią Johna Wicka. Tym razem jest bez brody oraz w bardzo krótkich włosach. Fani są przekonani, że nowy wygląd jest spowodowany własnie rolą w Matrix 4. Przypomnijmy, że Neo budząc się i wracając z wirtualnego świata, wyglądał bardzo podobnie do tego, jak teraz prezentuje się Reeves. Zobaczcie:

https://twitter.com/mr_reeves_blog/status/1320928300613685250

Za kamerą stoi współtwórczyni trzech poprzednich części cyklu, Lana Wachowski, która napisała również scenariusz produkcji do spółki z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem.

Nową datą premiery filmu jest 1 kwietnia 2022 roku.