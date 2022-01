Matrix 5 ma szansę powstać? Producent nie ma dobrych wieści

fot. materiały prasowe

Matrix Zmartwychwstania to początek czegoś więcej? James McTeigue, producent serii w rozmowie z Colliderem nie ma dobrych wieści dla fanów. Nie mają żadnych planów na Matrixa 5. Pomimo tego, że ostatnie minuty Matrixa 4 pokazują, iż nie jest to koniec historii. Neo i Trinity zamierzają zmienić Matrixa, ale co to znaczy? Według producenta to jest otwarte zakończenie motywujące widza do stworzenia własnej interpretacji. Istotne jest jednak to, jakich słów używa McTeigue. Twierdzi on, że w tej chwili nie ma planów. To oczywiście zawsze może się zmienić, ale wiele zależy od odbioru przez widzów oraz tego, jak Matrix 4 się sprzedał.

Zawsze w grę wchodzi kwestia finansowa. Zawsze są filmowcy, którzy chcą zrobić film, ale również zawsze studia lub platformy streamingowe mają pieniądze, aby im to zapewnić. Dlatego tak, kwestia biznesowa i kreatywna są tak samo ważne.

Innymi słowy, jeśli Matrix Zmartwychwstania pokażę zainteresowanie, Warner Bros. może wywrzeć presję. aby kontynuować serię. Z uwagi na premiere hybrydową i przeciętne wyniki w box office jednak jest to obecnie wielka niewiadoma. Na razie film zebrał 106 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów (plusz koszty promocji).

Keanu Reeves nie sądzi, by Lana Wachowski chciała zrobić kolejny film. Aktor przyznaje jednak, że jeśli ją przekonają, on chętnie wróci. Sama reżyserka wcześniej też mówiła, że to jednorazowa sytuacja.

