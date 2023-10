Matylda powraca! Danny DeVito i Mara Wilson łączą siły w ramach specjalnego koncertu

fot. TriStar Pictures

Film Matylda z 1996 roku, oparty na powieści Roalda Dahla, opowiada o sześcioletniej, zdolnej dziewczynce, Matyldzie (Mara Wilson), która z biegiem czasu odkrywa swoje nadprzyrodzone moce.

Ponad 25 lat później, podczas wydarzenia Matilda in Concert reżyser i aktor Danny DeVito oraz aktorka Mara Wilson będą narratorami filmu, a kompozytor i dyrygent David Newman zagra jego partyturę.

Pierwotnie występ Matilda in Concert miał odbyć się 9 września w State Theatre w New Jersey, ale został przełożony z powodu strajku aktorów.

Wszyscy zaangażowani w tę produkcję odliczali do wspólnego występu we wrześniu i jesteśmy rozczarowani, że musimy to przełożyć. Nie możemy się doczekać zorganizowania go w innym terminie, już po zakończeniu strajku - czytamy w oświadczeniu na stronie teatru.

Matilda in Concert a strajk SAG-AFTRA - komentarz DeVito

Choć strajk SAG-AFTRA wpłynął na przesunięcie daty planowanego występu, Danny DeVito nie zamierza rezygnować z pomysłu.

Mara i ja planowaliśmy wystąpić z Matyldą na żywo z New Jersey Philharmonic Orchestra tuż przed strajkiem. Wszystko było gotowe, ale po ogłoszeniu strajku nie mogliśmy tego zrealizować, ponieważ zostałoby to odebrane jako promocja filmu. Jednak nadal planujemy ten występ. Będziemy oglądać film z partyturą Davida Newmana i spróbujemy to zrobić w najbliższym czasie, bo wygląda na to, że strajk może dobiegać końca. Mam taką nadzieję! - tłumaczył DeVito.