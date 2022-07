Little Demon - fragment nowego serialu animowanego. Danny DeVito jako... Szatan [SDCC 2022]

fot. FX

Little Demon to nowy animowany serial komediowy od stacji FX, który jest przeznaczony dla dorosłych widzów. Opowiada o opornej Laurze i jej 13-letniej córce Chrissy, która jest Antychrystem. Próbują żyć zwyczajnym życiem w Delaware, ale ich plany są nieustannie udaremniane przez potworne siły, w tym Szatana, który pragnie opieki nad duszą swojej córki.

W obsadzie głosowej znajdują się Aubrey Plaza (Laura), Lucy DeVito (Chrissy), Eugene Cordero (najlepszy przyjaciel Chrissy o imieniu Bennigan), Lennon Parham (sąsiadka Laury o imieniu Darlene), Michael Shannon, Mel Brooks, Will Jackson Harper, Pamela Adlon, Rhea Perlman, Shangela, Patrick Wilson, Dave Bautista, June Diane Raphael, Toks Olagundoye, Lamorne Morris i Sam Richardson. Szatana dubbinguje Danny DeVito.

fot. FX

Podczas panelu dyskusyjnego na Comic-Conie w San Diego Danny DeVito potwierdził, że w obsadzie znalazł się również Arnold Schwarzenegger. To ich pierwszy wspólny projekt od czasu współpracy przy komedii Bliźniacy z 1988 roku.

Tak. Musiałem tam być, kiedy nagrywał. Jest wspaniały w Little Demon; jest bardzo silny. Jesteśmy dobrymi kumplami i jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Cieszymy się, że będzie częścią naszego serialu. Czasami musisz polegać na swoich przyjaciołach, żeby pojawili się w twoich serialach.

Aktor podczas panelu podzielił się również wrażeniami z grania Szatana.

To była świetna okazja, aby zagrać demoniczną postać. Nigdy tego nie robiłem. Przekonacie się, że w serialu Szatan jest naprawdę dobrym facetem. Został pozbawiony swojego pomiotu, którym jest dziewczynka, ale oczywiście myślał, że to będzie chłopiec. Ale przyszłość należy do kobiet.

W trakcie panelu na Comic-Conie pokazano również fragment serialu animowanego, który możecie zobaczyć poniżej.

Little Demon - fragment serialu

Little Demon - premiera dwóch pierwszych odcinków 25 sierpnia 2022 roku w amerykańskiej stacji FX. Dzień później trafią na platformę Hulu.