Daredevil znów w ikonicznej czarnej zbroi. Nosił ją w latach 90.

Fot. Materiały prasowe

Daredevil znów założy swoją czarną zbroję, którą mogliśmy zobaczyć w serii D.G. Chichestera z lat dziewięćdziesiątych. To właśnie z niej pochodzą takie ikoniczne historie jak Last Rites i Fall From Grace. To właśnie w niej również ponownie wprowadzono Elektrę do uniwersum Marvela. Na pewno wielu fanów komiksów ucieszy się więc na widok znajomego stroju.

Zbroję można podziwiać na okładkach komiksu Daredevil #20, które właśnie pokazał Marvel. Tym razem Matt Murdock będzie bardziej samotny niż kiedykolwiek wcześniej, jednak znajdzie pocieszenie w ramionach dawno utraconej miłości. Nie będzie jednak czasu, by się tym nacieszyć, gdy na horyzoncie pojawi się nowy wróg, który spróbuje zniszczyć Hell's Kitchen... od środka.

Zapowiedź komiksu Daredevil #20 znajdziecie poniżej. Na okładkach możecie podziwiać ikoniczną czarną zbroję superbohatera. Dajcie znać, jak wam się podoba. Czekamy na wasze komentarze.